PALIATIVO. Petroperú no deja de ser noticia. La semana pasada, el presidente de su directorio, Pedro Chira, anunció que la empresa estatal evalúa emitir bonos por US$ 1,000 millones el próximo año. También se informó de la renuncia de dos de los seis miembros del directorio –ambos representantes del MEF– y del nombramiento de su nuevo gerente general, Herbert Goñas, quien ejercerá el cargo a partir del 3 de enero. Asimismo, se pudo conocer que a pesar de la reestructuración corporativa en la que está embarcada, la tolerancia a las críticas no forma parte de dicho proceso.

La reestructuración fue una condición que Petroperú tuvo que aceptar en octubre del 2022, a cambio del salvataje que le concedió el Gobierno de Pedro Castillo, que incluía un aporte de capital por S/ 4,000 millones. El actual titular del MEF, Alex Contreras, era en ese entonces viceministro de Economía, pero en vista de que ahora no hay recursos públicos disponibles y el gasto tiene que enfocarse en reactivar la economía nacional, el funcionario se ha opuesto a otorgar otro rescate a la petrolera.

Ese sería el motivo de que Petroperú esté buscando otras fuentes para paliar sus problemas de liquidez. Por ejemplo, su reingreso a la explotación de lotes tendría como fin acceder a un flujo de efectivo relativamente estable. La emisión de bonos tiene el mismo objetivo, aunque aún no se sabe qué tipo de títulos se busca emitir (corporativos, subordinados u otro), pues recién se está evaluando la operación con los bancos de inversión Citigroup y JPMorgan Chase.

Hay que recordar que la petrolera emitió bonos para financiar la construcción de la refinería, cuyo saldo pendiente suma US$ 3,118 millones, algo más del 50% de toda su deuda financiera. El rating de esos títulos acaba de ser revisado a la baja por la calificadora Apoyo & Asociados, mientras que PCR lo mantuvo, pero redujo su perspectiva de “estable” a “negativa”. Los bonos no serían parte del plan de estructuración, cuyo contenido sigue siendo un misterio, pues Petroperú solo ha publicado un somero resumen en su website. La oferta pública de acciones sí figura en el plan (Gestión 20.09.2023), pero es un objetivo para el 2026, así que no serviría para cubrir iliquidez de corto plazo.

Cabría preguntarse si el mercado estará interesado en invertir en valores de una empresa estatal que arrastra serias dificultades operativas y financieras, no es muy transparente y no acepta críticas, como quedó demostrado cuando envió sendas cartas a dos expresidentes cuyos comentarios no fueron de su agrado (Gestión 14.12.2023).