Comercio exterior. La balanza comercial del Perú (diferencia entre exportaciones e importaciones) cerró el 2024 en US$ 23,821 millones, marcando un récord histórico, según data del BCR. Las exportaciones sumaron US$ 75,916 millones y tanto las tradicionales (XT) como las no tradicionales (XNT) se expandieron, aunque la brecha entre ambas se amplió debido a que las primeras registraron un mayor incremento (13% versus 11%), por el alza de las cotizaciones internacionales de minerales metálicos, que constituyen nuestras mayores ventas al exterior.

El índice de precio de las XNT también subió, gracias a las cotizaciones de productos agropecuarios aunque hubo retrocesos en las de textiles (incluidas confecciones), químicos y minería no metálica. A fines del 2024, hubo preocupantes caídas en los precios internacionales de mango, arándano y uva, debido a la mayor oferta peruana de dichas frutas, cuya producción se recuperó de las anomalías climáticas que padeció el 2023.

En consecuencia, estos rubros, así como textiles, químicos y no metálicos están enfrentando dificultades financieras que podrían agravarse si Estados Unidos decide imponerles aranceles –es el principal destino de nuestras XNT–. Por lo pronto, el producto que está en riesgo es tradicional: esta semana, Donald Trump promulgó un decreto ejecutivo que dispone investigar las importaciones de cobre y evaluar si son un riesgo para la seguridad nacional. Trump ha demostrado que no respeta los tratados de libre comercio suscritos por su país.

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 52,095 millones y de sus tres componentes, el que más creció fue bienes de capital (9.1% respecto del 2023), que está ligado a la inversión; los otros son bienes de consumo e insumos. El aumento de las compras al exterior de dichos bienes refleja tanto un rebote estadístico de la inversión privada, que se contrajo 7.3% el 2023, como el efecto del notorio salto de la inversión pública, que se quintuplicó respecto del 2023. De todos modos, es positivo que las empresas hayan retomado sus importaciones de maquinaria y equipo.

Todos esos datos corresponden al comercio de bienes. En lo que respecta al comercio de servicios, resaltan los resultados del turismo receptivo. El 2024, los extranjeros que visitaron el país gastaron US$ 3,535 millones, 30% más que el 2023, excluyendo el transporte de pasajeros. Aunque no se logró superar el récord del 2019 (US$ 3,738 millones), el sector parece encaminado a su recuperación, a pesar de las idas y venidas que la promoción turística ha sufrido en años recientes.