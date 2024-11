El Decreto Supremo No. 110-2024-PCM declaró los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2024 como no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Esta medida tiene como objetivo facilitar la realización de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros eventos conexos, garantizando la atención y seguridad de los visitantes internacionales y permitiendo una mejor organización y logística durante la Semana de Líderes del APEC.

A diferencia de medidas similares previas, las cuales eran obligatorias únicamente para el sector público, este Decreto Supremo establece que también los trabajadores del sector privado deben gozar de estos días no laborables. Sin embargo, se permite que, mediante acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, se establezca la forma de recuperación de las horas dejadas de trabajar. Si no hubiera acuerdo, el empleador podría decidir la forma de compensación.

En este contexto, es importante conocer la diferencia entre días no laborables y feriados, ya que ambos tienen sus propias implicancias para empleadores y trabajadores. En líneas generales, los feriados son días de descanso obligatorio, listados en el Decreto Legislativo No 713. Durante estos días, los trabajadores tienen derecho a no laborar y recibir una remuneración. Si un trabajador realiza labores durante estos días feriados, el empleador tendría que (i) pagar el trabajo realizado, además de una sobretasa del 100% de la remuneración, lo que implica que le pagarían dos remuneraciones diarias adicionales a las que le corresponde normalmente; o (ii) se puede optar por un día de descanso compensatorio.

En contraste, los días no laborables suelen asociarse principalmente al sector público, el cual tendría que ser compensado con trabajo en la oportunidad establecida por cada institución pública. A diferencia de los feriados, si el trabajador laborara esos días, no correspondería un pago adicional o un descanso sustitutorio. Tradicionalmente, acogerse a estos días no laborables era opcional para el sector privado, pero en esta ocasión se le ha incorporado, lo cual ha generado interrogantes sobre cómo proceder durante estos días, sin afectar la alicaída productividad de nuestro país.

Desde el 2023, se advierte una tendencia constante de otorgar mayor flexibilidad respecto de los días de descanso. En 2024, se pueden gozar de 16 feriados, además de 10 días no laborables, así como otros feriados regionales y locales. Dicha tendencia que parece mantenerse en el tiempo, no necesariamente tiene un impacto positivo en las relaciones laborales.

Si bien la creación de días de descanso adicionales permite a los trabajadores conciliar su vida laboral y familiar, además de tener un impacto positivo para fomentar el turismo, un exceso de estos días puede afectar la productividad laboral y la economía del Perú . Según el Banco Central de Reserva, el Perú tiene el nivel más bajo de productividad laboral respecto de los países de la OCDE y de la Alianza del Pacífico; sin embargo, es uno de los países con más días libres remunerados. Asimismo, en el reciente Ranking de Competitividad Mundial de 2024, el Perú se ha ubicado en el puesto 60 de 67 países en términos de eficiencia empresarial, lo cual está relacionado con problemas de productividad, gestión empresarial y condiciones del mercado laboral.

En este contexto, no se debe perder de vista que el objetivo del decreto es garantizar la seguridad durante el Foro APEC, por lo que este debe ser interpretado de manera razonable en concordancia con su finalidad. Naturalmente, una de las opciones es otorgar estos días no laborables, sujetos a compensación. La cual puede realizarse mediante horas extras o trabajo en días que normalmente se utilizan como descanso. El otorgamiento voluntario de vacaciones también es posible.

Otra opción, considerando la finalidad de esta norma, es aplicar el teletrabajo para aquellos puestos que lo permitan. En este contexto, se esperaría que el Ministerio de Trabajo aclare pronto que esta opción es permisible, ya que no afectaría el espíritu de la norma.

Sobre el trabajo presencial, este es posible para servicios públicos esenciales o actividades indispensables. Sin embargo, nos preguntamos si el ámbito de aplicación del Decreto Supremo no debió focalizarse en los distritos específicos en donde se llevarían a cabo las reuniones de APEC, así como en los distritos aledaños o zonas de influencia. Esta focalización pudo haber permitido reducir el impacto sobre la actividad económica y laboral, lo que es especialmente relevante para sectores que no tienen relación con las reuniones de APEC y que podrían continuar operando con normalidad.

Pese a lo anterior, no cumplir con otorgar estos días no laborables expone a las empresas a la imposición de una multa calificada como muy grave por parte la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la cual puede oscilar entre S/ 13,544.50 y S/270,529.50, para empresas no Mypes, dependiendo del número de trabajadores afectados.

La reciente creación de tres días no laborables adicionales, sumada a la cantidad significativa de feriados en Perú, nos permite reflexionar sobre el impacto que este exceso de días de descanso puede tener en la productividad y el crecimiento económico del país. Aunque dichos días ofrecen beneficios para los trabajadores y ciertos sectores económicos, es esencial encontrar un equilibrio adecuado en su regulación.

