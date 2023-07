Elevamos el costo laboral de la empresa: un feriado es un día más de pago sin producción a cambio o de pago doble por la producción de siempre. Y es menos ingresos, sin duda, en un año duro y que solo por generosidad llamaremos magro: la semana pasada, en línea con otros agentes económicos, Credicorp Capital redujo su estimado de PBI para este año de 1.8% a 1.3%. Este es el ‘momento’. Y hasta aquí no hemos pensado en los trabajadores informales, que suman ocho de cada diez, de los cuales un tercio obtiene sus ingresos al día o a la semana y simplemente no cobra si no trabaja. Les damos la espalda y una vez más legislamos alegremente para un país formal, que no existe.

Naturalmente hay una pérdida económica agregada. Cuatro de cada cinco empresas no operan en los feriados, según Toyama. Sobre la base del PBI del 2022, la producción diaria del país asciende a US$671 millones, por lo que solo un feriado largo podría compensarla a través del turismo, estimó hace poco el profesor Carlos Parodi, de la Universidad del Pacífico, desde una posición escéptica con la ampliación de los feriados, por supuesto, ante la necesidad de reactivar la economía.

Las cifras, de hecho, no cuadran. El Mincetur estimó el impacto económico positivo del fin de semana largo de abril, por el Día del Trabajador, en US$ 76 millones —tremendamente lejos de los US$ 671 millones—, con la movilización de 635 mil turistas. Sin embargo, la política de los puentes festivos para el sector turismo tiene sentido, al igual que el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela que propone crearlos con días no laborables compensables, de acuerdo al día de la semana en el que caiga cada feriado. En esa línea, en la entrevista que publicamos en esta edición, el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews, anuncia que su cartera trabaja en el ordenamiento técnico del calendario de feriados del 2024, sin “cortar” las semanas ni aumentar los feriados. Que así sea.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, trae a la mesa un dato más, vía Twitter: en el 2025, los tres feriados de julio y los tres de diciembre caerán en días laborables. “Me ‘intriga’ saber qué pasara con la economía en esos meses”, ironiza. Serán como febrero, el mes más castigado por las empresas en sus proyecciones, fuera de las estacionalidades de cada sector. Y así, con populismo, seguiremos cavando hacia abajo en nuestra productividad como país, en una fiesta falaz.