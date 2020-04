Médico Infectólogo de la Clínica Delgado - Auna

El covid-19 es un virus de origen zoonótico, se ha comprobado que el murciélago es el reservorio del mismo y que luego pudo haber pasado a un animal de sangre caliente, posiblemente el pangolín, el cual forma parte del menú de la comida china. Lo que todavía está en materia de investigación es que si al ingerir este animal, el ser humano pudo contraer la primera infección de la pandemia. Tenemos conocimiento de que la principal afección se da por vía respiratoria, entrando por la vía nasal y garganta. Luego, afecta al pulmón, como órgano receptor, y en una siguiente etapa, otros órganos menos afectados, como el corazón e intestino. Finalmente, desencadena en una neumonía severa bilateral cuando se trata de un caso grave que puede provocar la muerte.

Lo más complicado de esta problemática mundial que ha originado estados de emergencia y cuarentena en más de 200 países, es la velocidad de la transmisión. Hoy en día, el virus tiene una mortalidad elevada en las personas a partir de los 50 años, que incrementa hasta en 16% en el ratio de contagios. En los jóvenes la enfermedad es más benigna, al igual que los niños que tienen extensa fase de diseminación del covid-19.

En nuestro país, las medidas que está tomando el Gobierno para achatar la curva de contagios buscan reducir el número de casos nuevos retardando el tiempo de duplicación de los mismos, como se ve en Estados Unidos y Europa. La primera fase tuvo buenos resultados, pero ahora que ya tenemos más pruebas contamos con información más real. El número de casos en el Perú se divide en: 80% de leves, entre 10% y 15% de personas que requieren hospitalización y un 5% que se encuentran en unidad de cuidados intensivos (UCI) y/o con respiración mecánica. Asimismo, la mortalidad fluctúa entre 2% y 4%, pero en países donde afectó principalmente a la población de riesgo, como los adultos mayores, pueden llegar a 10%, como en Italia y España, por ejemplo.

Es fundamental, para combatir la pandemia hasta encontrar la cura, que el Gobierno siga realizando pruebas moleculares para descartar y detectar a tiempo el número de contagio real.



Si bien las recomendaciones para evitar el contagio son simples, como tener una correcta higiene y lavarse las manos cuando sea necesario, así como también usar mascarillas cuando se sale de casa y evitar la aglomeración en los establecimientos, como supermercados y bancos; en la práctica esto no está funcionando, porque la población aún no asimila como debería los mensajes claros y no asume la enorme importancia de la situación.

Otro factor fundamental ha sido la falta de los test moleculares a la velocidad de lo necesario, que ahora se ha reducido con las pruebas rápidas, que son complementarias. Con respecto al cálculo de los tiempos de pico de contagio en nuestro país, que son los indicadores que determinan el aislamiento de las personas y la extensión de la cuarentena, las medidas han sido tomadas en tiempo exacto. Pero esto tiene que ser un trabajo en conjunto entre las medidas de salubridad del Gobierno y la disciplina de los peruanos para cumplir las normas impuestas que buscan dar soluciones para afrontar el covid-19 y minimizar el nivel de contagio.

Con respecto al sector privado, es fundamental que las empresas que están operando por ser indispensables para el abastecimiento y/o que brindan servicios básicos, inviertan en hacer estudios epidemiológicos para detectar infectados y hacerlo periódicamente, pues se puede hacer pruebas rápidas que ya estarán disponibles próximamente.

De parte de los colaboradores de las empresas, el comportamiento de los mismos es muy importante para evitar el contagio del virus. En las jornadas de trabajo se debe mantener una separación mínima de uno a dos metros cuando es presencial y trabajar en turnos rotativos. También, combinar las obligaciones con horas de teletrabajo en casa. En casos como las operaciones en los sectores extractivos, se debe aumentar los días de labores en las zonas de trabajo para tener un aislamiento adecuado para la protección de los operarios, acompañado de pruebas rápidas antes y después del régimen impuesto según los días acordados.

Asimismo, se debe seguir fortaleciendo la educación de buenas prácticas de salubridad a los ciudadanos. Por ejemplo, al transportarse para salir o llegar a casa, es obligatorio el uso de mascarillas todo el tiempo. Al llegar al domicilio, hacer una desinfección total de la ropa y zapatos. Una buena recomendación es lavar las cosas con agua caliente durante cinco minutos y darse una ducha de inmediato.

Finalmente, es fundamental, para combatir la pandemia hasta encontrar la cura, que el Gobierno siga realizando pruebas moleculares para descartar y detectar a tiempo el número de contagio real, al mismo tiempo que se realiza el tratamiento requerido a los infectados con una gestión médica adecuada. Si bien, está planificado que la cuarentena termine el domingo 26 de abril y no se siga extendiendo, esta decisión depende mucho también de la responsabilidad de los peruanos para acatar las medidas que el presidente y su equipo de trabajo han impuesto para lograr la estabilidad general en todos los sectores que los peruanos tanto anhelamos.