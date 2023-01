La construcción privada tuvo resultados diversos. La vivienda no social ha caído; la social ha tenido récords. La inversión en minería ha bajado en alrededor de 6%. Y la construcción informal aparentemente está cayendo. Hay una gran cantidad de empresas que no trabaja con el sector público y está viendo los problemas.

Esperamos que la obra pública caiga el próximo año. Por una sencilla razón: inician funciones nuevas autoridades regionales y locales. Es habitual que en el primer año haya una caída. Lo que está por definirse es cuál es el nivel. Los consultores privados hablan de caídas de hasta 10%. Nuestra presunción es que no va a crecer.

En el caso de la vivienda no social, creemos que ya no va a seguir cayendo. Probablemente crezca un poco. La vivienda social depende de los recursos. El 2022 fue récord para MiVivienda y Techo Propio. Lo que se va a caer mucho es la inversión minera. Casi 17%, porque no hay nuevos proyectos. Acabó Quellaveco y la inversión de Toromocho.

En general, podría haber un pequeño crecimiento de la construcción si la cuestión política se resuelve rápido. Si no es así, va a haber una caída que podría ser muy fuerte, pero es imposible de predecir.

En lo que quedaría de este Gobierno necesitamos trabajar en una nueva norma de contratación pública, porque esta es una de las causas de la corrupción, de la ineficiencia, del descontento. Si no se cambia la norma de contratación pública, cada vez va a haber menos aprecio por la democracia.

Lo segundo, es una ley de financiamiento habitacional que permita tres cosas: que no haya cortes de presupuesto, lograr que recursos del canon puedan destinarse a programas de vivienda regionales y establecer un sistema para actualizar de manera automática -cada año o dos veces al año- los precios y los subsidios. Hay que agregar que se requiere poner orden en las cuestiones de carácter municipal.