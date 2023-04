¿Se imaginan hacer competir en 100 metros planos a un corredor en una pista profesional, con indumentaria deportiva de calidad, zapatillas de última generación, frente a otro en una pista de tierra, con ropa gruesa y zapatillas gastadas? ¿Injusto verdad?

Esto aplica también para realizar comparaciones cuando no hay igualdad de condiciones, cosa que vemos cada cierto tiempo en los ránkings sobre distintos servicios públicos, como por ejemplo los rankings de la velocidad de banda ancha en telecomunicaciones en los que se fuerza comparaciones con otros países de la región e incluso del globo, que no toman en cuenta información relevante.

Un primer aspecto es que nos comparan con algunos países cuyo poder adquisitivo, o ingreso per cápita, es mayor, lo que hace posible que esa población puede pagar mayores tarifas y contratar planes con velocidades más altas. El promedio de velocidad del Internet de un país es una consecuencia de la capacidad económica de las personas que lo usan.

El promedio de ingresos por usuario (ARPU por su acrónimo en inglés) es un indicador que se calcula dividiendo el total de ingresos obtenidos en un período determinado, entre el total de clientes activos o abonados de la empresa. El ARPU de internet fijo en América es de US$ 53 y en Perú es de solo con US$ 22, un promedio bajo y con el cual nos solemos comparar en los rankings.

Tampoco se toma en cuenta la realidad geográfica de nuestro país, que tiene como enorme reto los Andes y la región amazónica. La diversidad geográfica no es una cuestión menor pues ello eleva los costos del tendido de redes e influye notablemente en la velocidad de internet. En la selva u otras localidades donde solo es posible llegar por señal satelital, la velocidad tiene un límite que la propia tecnología impone. Otros países presentan geografías más planas, con líneas de vista, que hacen que la propagación de señales sea más productiva y por tanto menor dificultad para alcanzar velocidades mayores.

No debe olvidarse tampoco la formula básica: no puede haber servicio ni mayor velocidad si es que no se cuenta con infraestructura suficiente. En Perú las barreras burocráticas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones condicionan fuertemente la performance de las redes. Según la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática de Indecopi, sólo en el 2022 se habían registrado 36 denuncias contra diversas municipalidades por oponerse al despliegue de este tipo de infraestructura. ¿Cómo pretender tener servicio o mejorar la velocidad si se impide el tendido de redes? Es como reclamar porque no haya agua en un distrito, pero impedir el tendido de las tuberías por las cuales el agua discurre.

A ello hay que sumar una cada vez mayor presión por pasar de tendidos aéreos a subterráneos, cuando no tenemos ninguna política de canalización de redes de servicios y hacer un tendido bajo tierra cuesta 7 veces el aéreo.

Finalmente, y no por ello menos importante, el espectro también condiciona la performance y la velocidad del internet. El Perú arrastra desde hace mucho tiempo un déficit en la asignación de espectro. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el Perú ha asignado apenas el 28,3 por ciento de lo que la entidad internacional recomienda asignar.

Para brindar una mayor velocidad de internet los operadores de telecomunicaciones necesitan más espectro radioeléctrico y condiciones razonables para invertir. No tenemos una política para la red 5G, que ya existe en muchos países con las que se nos compara en velocidad. Chile ya va por su segunda licitación de tecnología 5G, en Perú aún no se termina de licitar la 4G. Urge entonces, además, una revisión urgente de las políticas de asignación de espectro que finalmente a quienes benefician son a los mismos usuarios.

Dejemos de comparar, entonces, y enfrentemos una agenda que permita desplegar mejor infraestructura, y reducir sobrecostos normativos y regulatorios para hacer más accesible el servicio.

