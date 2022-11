Cada vez existen más compras de vivienda por personas jóvenes, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), se estima que al finalizar el año las colocaciones de créditos hipotecarios obtenidos por jóvenes crezcan en hasta 15% respecto al 2021.

En la actualidad existe una gran tendencia por parte de los jóvenes a preferir pagar una hipoteca que un alquiler. Los precios de los alquileres siguen en crecimiento y durante todo este año han llegado a subir un 19%, en muchos casos llegan a ser iguales que una cuota de un crédito hipotecario, por ello, optan en adquirir una vivienda, logrando tener algo propio y cumplen su deseo de independizarse.

Para adquirir una vivienda, los jóvenes deben asegurarse de tener acceso a un financiamiento adecuado para realizar la compra y luego evaluar las condiciones financieras ofrecidas, como los intereses y la cuota inicial. Es recomendable comprar una vivienda siempre y cuando se tenga los medios para pagar con cierta solvencia la cuota mensual durante todos los años del financiamiento, así como la cuota inicial, ésta será un activo que queda para siempre a disposición del propietario.

Dentro de los principales impedimentos para que los jóvenes realicen la compra de una vivienda se encuentra el acceso al financiamiento en el sistema bancario tradicional para la aprobación de un crédito hipotecario. Sin embargo, muchos jóvenes recién están creciendo profesional y económicamente, y en la mayoría de casos no cuentan con el sustento ni el historial crediticio para que un crédito les sea otorgado.

En ese sentido, existen otras alternativas como los fondos colectivos, donde el ingreso es mucho más fácil, no se solicita tanta documentación y el costo financiero es más bajo, por ejemplo, en Pandero se mantiene una tasa fija de 2.71% que no afecta a las cuotas a pagar cada mes, además de no tener que pagar una cuota inicial.

Como recomendación para los jóvenes que están buscando adquirir su primera vivienda, deben tener muy claro su presupuesto y saber en qué distrito o zona quisieran adquirir su propiedad, ya que eso también variará en los precios del metraje e importe a financiar. Asimismo, es importante tener en cuenta las características de la vivienda, como el número de habitaciones, cantidad de baños, cochera, zonas comunes, entre otros.

Se observa que, los jóvenes hoy en día buscan viviendas de menor tamaño, entre 50 metros cuadrados a 70 metros cuadrados con una habitación, máximo dos, ya que esto permite un costo más bajo, muchos buscan un lugar más cercano a sus centros laborales o universidades y ven la oportunidad de adquisición como una inversión a futuro.

En relación a los canales más utilizados por los jóvenes para indagar y realizar la compra de una vivienda, son las webs que tienen buscadores de viviendas y proyectos inmobiliarios. Así como también las páginas web de las mismas inmobiliarias para conocer qué proyectos tienen, se guían por lo visual y buscan una respuesta rápida. Además, valoran el asesoramiento, ya que no tienen mucho conocimiento ni experiencia en créditos ni en compras tan importantes como obtener una propiedad, por lo que necesitan que los guíen y ayuden a elegir algo que esté dentro de sus posibilidades.

En conclusión, los jóvenes que desean acceder al sector inmobiliario, lo pueden lograr en función de los ingresos con los que cuenten, a través de distintas alternativas. La tradicional, a través de la banca, si los ingresos se pueden sustentar y son medios-altos, así como contar con una inicial de al menos el 20%, o mediante ayudas del Gobierno como Techo Propio o Mivivienda si cuenta con ingresos bajos.

Considero que la alternativa de lograr la vivienda propia a través de los Fondos Colectivos, es una buena opción, ya que, los clientes pueden elegir entre departamentos, casas, terrenos y locales comerciales, únicamente deben elegir un monto de financiamiento (certificado) que vaya de acorde a la vivienda que desean adquirir, pagar la cuota de inscripción y sus cuotas mensuales.