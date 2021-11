Magister en Negocios, International Executive Coach

Hoy está claro que vivimos una nueva realidad, la coyuntura sanitaria de hace algunos meses nos llevó a acelerar este cambio, esta transformación digital que estamos viviendo hace algunos años.

La gestión remota hoy en día se ha repotenciado, y los líderes que han fortalecido su liderazgo comprendiendo el nuevo contexto están teniendo resultados sorprendentes con sus equipos.

Algunos profesionales ya veníamos trabajando remotamente con equipos de otros países, de otras ciudades, pero para muchos profesionales ha significado todo un reto incorporar nuevas competencias que les ayuden a su autogestión y la gestión efectiva de su equipo y socios comerciales.

Hoy muchas empresas están volviendo paulatinamente al trabajo semi presencial, algunas hace varios meses han vuelto al trabajo presencial completamente y otras aún siguen trabajando remotamente, pero liderar remotamente no es de ahora, cuando tienes un equipo a cargo o gestionas un territorio extenso estás liderando remotamente y para ello es clave considerar aspectos importantes relacionados al liderazgo situacional y transformacional, utilizando herramientas de coaching ejecutivo que potencien la gestión.

Recordemos que trabajar remotamente no solo es quedarse en casa sino liderar efectivamente equipos en zonas lejanas a tu ubicación, exige un profesionalismo digital, la evolución a un mindset digital, y un fortalecimiento del liderazgo que permita impactar de manera positiva no solo en el resto de colaboradores sino también en el núcleo familiar que es la pieza fundamental para el equilibrio del colaborador.

Trabajar remotamente tiene tres componentes que son la base para una efectiva y sostenible ejecución:

El primer componente es todo lo relacionado a espacio. En lo posible, habilita una zona alejada de ruidos, con una buena luz y ventilación. Si necesitas guardar documentos ten disponible alguna gaveta o armario para mantener el orden de los mismos. Es ideal que ese espacio sea designado solo para el trabajo.

Es importante también contar con un buen escritorio, una silla cómoda (ergonómica en lo posible), si se desea se podría conectar una pantalla más grande para poder tener mayor practicidad y comodidad en las labores y en las conferencias, audífonos de buena calidad para gozar de una mejor calidad de escucha en las reuniones, y otros equipos que ayuden a realizar mejor el trabajo.

El segundo componente son todos los sistemas o herramientas para compartir información con el equipo o para hacer las videoconferencias.

Aquí dependerá mucho de qué sistemas han decidido usar sus empresas y/o sus líderes. Lo importante es utilizar el canal adecuado para cada comunicación, no perder la formalidad que requieren algunos temas y no perder la velocidad para otros temas.

No abuses del WhatsApp o del email. Lo importante es ser preciso, conciso, puntual, claro. Utilizar el canal apropiado para cada situación.

El tercer componente y eje principal es el LIDERAZGO y la GESTIÓN DE EQUIPOS, dentro de este componente está el mini componente AUTOGESTIÓN PERSONAL y sobre todo el AUTOLIDERAZGO para poder hacer una sinergia más completa con el equipo hacia el logro de las metas organizacionales.

Pero, ¿qué está sucediendo el día de hoy?

La inexperiencia en el trabajo home office o en el liderazgo remoto puede estar ocasionando que la vida personal se mezcle con la vida profesional y no haya un balance sano y responsable.

Una inadecuada planificación del trabajo podría estar afectando que las prioridades del hogar se desplacen o se interrumpan.

La reunitis virtualitis está invadiendo tiempos y esto disminuye la calidad de vida de los colaboradores.

Una inadecuada gestión remota puede estar afectando la confianza y empatía con el equipo, con los clientes, con los proveedores, etc.

Y todo lo mencionado anteriormente puede estar afectando la calidad de vida del colaborador, su productividad en el trabajo, y por ende aumentando la rotación de personal o insatisfacción en el desempeño de sus labores

Les comparto algunas recomendaciones importantes que podrían aplicar desde el día de hoy.

Conecta contigo mismo antes de conectar con otra persona. Céntrate en equilibrar tu mente, tu espíritu y tu cuerpo para que todo esté en sintonía y transmitas buena energía.

Gestiona la felicidad de las personas. Transmite el propósito de la compañía, la cultura, los valores, descubre el propósito de cada colaborador, sus llaves motivacionales, ¿qué lo mueve a hacer las cosas?

Date el tiempo para conocer a tu equipo. No todas las llamadas o las video conferencias tienen que ver con temas netamente laborales o sobre resultados, con mucho respecto da confianza para que tu equipo, cada uno a su momento, te brinde su confianza.

Eleva tu nivel de comunicación. Pregunta si se entendió lo que comunicaste, identifica como lo percibió la otra persona, profundiza en el modelo de pensamiento de cada colaborador para que identifiques la forma correcta de comunicación hacia cada uno de ellos.

No juzgues, pregunta, es gratis. Trabajar de manera remota exige una relación de confianza. Empodera, premia, enseña, acompaña y delega, a cada colaborador en su momento, dependiendo esto de su grado de motivación y capacitación.

No abuses de las reunitis virtualitis o de las llamadas contando toda la historia. Cada reunión tiene que tener un objetivo, un tiempo definido y un acta para el seguimiento. Recuerda que mucha reflexión causa adormecimiento, mucho análisis da parálisis, la acción está en el campo, sea en la calle o en las reuniones efectivas de venta. Los clientes no esperan.

Hazte amigo de la cámara. Si vas a conectar por video llamada pierde el miedo a la cámara, sonríe, como eres estando presente, fluye, tu energía se siente al otro lado.

Da libertad con responsabilidad y trabaja por objetivos. Las personas trabajan mejor cuando no se sienten presionadas sino inspiradas.

Crea un ambiente seguro, confiable y ecológico. Promueve el cambio, la mejora continua, la gestión de aprendizaje, espacios de confianza, espacios privados de feedback, promueve el retorno a lo presencial con confianza y seguridad, ya hemos aprendido mucho y somos responsables.

Escucha atento, nivel 4. No hay nada más inoportuno que pedir una rendición de cuentas cuando tu colaborador está en calle en una situación insegura, primero son las personas. Primero pregunta a tu colaborador si está cómodo y seguro para hablar y cuando converses con él deja de hacer el resto de cosas para que puedas comprender completamente su mensaje.

Algunas herramientas de Coaching ejecutivo que ayudan a una mejor gestión son:

Test de Benziger: es una herramienta que nos permite comprender los modelos de pensamiento de cada persona. Siendo conscientes de ello y aplicándolo a nuestra comunicación aumentará nuestra capacidad de relacionamiento con el equipo.

Rueda de vida: es una herramienta de coaching que permite analizar el estado actual y proyectar un estado futuro sobre las diferentes áreas de nuestra vida, para así poder realizar un plan de acción y tener un balance más apropiado que ayude al alcance de objetivos personales y laborales.

Rueda de competencias: es una herramienta para evaluar las competencias de los colaboradores, identificar cuales son las competencias desarrolladas y que generan valor para la posición y la compañía, identificar cuales son las competencias por desarrollar y que son áreas de mejora.

Matriz Eisenhower: es una herramienta que permite administrar mejor el tiempo, identificando las tareas como Importante urgente, Importante no urgente, No importante urgente, No importante y no urgente. En base a ello se puede generar un plan de acción que permite hacer un uso más efectivo del tiempo.

Gestión de metas: lo que no se mide no se logra. Es importante enseñarle al colaborador que no solo se debe medir el indicador de la gestión profesional sino también algún indicador personal que influya en su desempeño, así el mismo podrá tomar acción al respecto.

El líder es la persona que guía para que su equipo pueda autoliderarse en cada uno de estos aspectos. Un equipo que se autolidera engrana perfectamente, alcanza todos los resultados y permite que el liderazgo remoto sea mucho más efectivo.