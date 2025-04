1 Cosco Shipping Ports invirtió US$ 1,300 millones en construir la primera etapa del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH). Esta importante infraestructura portuaria fortalecerá nuestra integración al mundo, creando rutas comerciales que hasta antes de Chancay eran impensables. Por ejemplo, la rutas directas al Asia desde este puerto incrementarán la competitividad de nuestras exportaciones e inducirán a otros países de la región –Brasil, en particular– a canalizar sus exportaciones a través del Perú.

2 Sin duda, la inversión china en Chancay contribuirá a dinamizar nuestro comercio. De hecho, a medida que se incremente la demanda por los servicios de este terminal portuario, la empresa inversionista tiene planeado incrementar su inversión a US$ 3,500 millones, triplicando así su capacidad anual de movilizar contenedores.

3 La lógica detrás de este megaproyecto es clara: entrar al mercado de servicios portuarios en el Perú para competir por la carga que hoy fluye a través de otros puertos, principalmente los terminales del Callao. Para lograr esto, tendrá que también atraer a las líneas navieras que hasta ahora ofrecen servicios de transporte de carga en los otros terminales existentes. Por lo tanto, para que esta inversión no pruebe ser un fiasco, el nuevo puerto tendrá que competir de manera exitosa con los otros terminales portuarios, ofreciendo tarifas más bajas y servicios más eficientes.

4 A pesar de la lógica económica expuesta y de la evidencia de lo que está sucediendo en el mercado –Chancay ofrece tarifas entre 10% y 15% más bajas que las del Callao y está empezando a captar carga que antes se trasladaba por nuestro principal puerto–, recientemente el Indecopi emitió un informe señalando que en el TPMCH no se estarían verificando condiciones de competencia. Con ello, el Ositrán ahora debe regular las tarifas que se cobrarán por los servicios portuarios en Chancay.

5 El análisis realizado por el Indecopi no solo hace caso omiso de la lógica del mercado, sino que llega al extremo de castigar la eficiencia. El TPMCH permite a las navieras usar barcos más grandes que transporten carga al Asia en plazos más cortos y a menor costo. Sin embargo, según el Indecopi se estaría generando un escenario no competitivo. ¡Qué horror! El hecho que una nueva inversión genere ventajas sustanciales para los consumidores no daña la competencia; más bien, es fruto de ella. Resulta absurdo que se busque “subsanar” esta situación con la introducción de regulación tarifaria.

6 Cabe recordar que este puerto no nos ha costado un centavo a los contribuyentes, a diferencia de muchas APP que son cofinanciadas por el Estado. ¿Es que el Indecopi y el Ositrán no son conscientes de que la mejor manera de promover la competencia es atrayendo nuevas inversiones y no recurriendo a la regulación o la fijación de precios?

7 En su reciente visita al Perú, el presidente de China, Xi Jinping, señaló que esperaba que la ruta de Chancay a Shanghái sea una ruta de prosperidad. Esperemos que nuestros burócratas no trunquen los flujos de inversión y la prosperidad de los peruanos.