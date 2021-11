Country Manager de Buda.com en Perú

En el mundo de las criptomonedas, Bitcoin destaca por ser la primera en ser creada, y porque su valor de mercado ha llegado a niveles fuera del alcance de las demás.

Bitcoin comenzó el año con un valor cercano a los US$ 30,000 por una criptomoneda. Dado que su precio se determina en función a la demanda y/o oferta de sus usuarios, hechos de distinta naturaleza a lo largo del 2021 han generado que su valor fluctué entre los US$ 30,000 y US$ 69,000 la unidad.

Originalmente, bitcoin fue diseñado para ser un medio de pago digital, descentralizado y sin la necesidad de intermediarios en la transferencia de valor económico. Luego de 13 años de existencia, su adopción como medio de pago ha sido gradual, y a su vez se ha posicionado como una alternativa de ahorro y reserva de valor digital.

En otras palabras, antes de intercambiar bienes y/o servicios en función a bitcoin, será utilizado como un activo que permita mantener el valor de nuestra riqueza. Y un ejemplo reciente de esta aplicación se pudo apreciar el miércoles 10 de noviembre, fecha en la cual registró un nuevo máximo histórico.

En dicha fecha, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó un reporte sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El IPC es una herramienta que nos permite medir la evolución de una canasta de consumo; y la variación del IPC nos permite estimar la inflación. Los resultados muestran un incremento anual del 6.2% - cifra que muestra su mayor valor en los últimos 30 años.

Asimismo, se detallaron otros bienes y servicios que han registrado un incremento en sus precios en un periodo de 12 meses: gasolina (+49.6%), autos usados (+26.4%), carne/huevos/pescado (+11.9%), autos nuevos (+9.8%), electricidad (+6.5%), transporte (+4.5%), entre otros.

Así, horas luego de la publicación de dicho informe el precio de bitcoin se disparó, superando la barrera de los US$ 69,000 la unidad. El mensaje enviado por el mercado es que bitcoin podría sustituir a otros activos tradicionales en situaciones económicamente complejas.

Si bien lo anterior muestra un ejemplo puntual de porque a bitcoin se le conoce como el ‘oro digital’, es labor de cada usuario determinar su potencial como reserva de valor. Ya sea en un contexto inflacionario o de devaluación de la moneda local, los peruanos contamos hoy con una alternativa más, el cual simboliza la siguiente evolución del dinero.