Gerente general de PagoEfectivo by Paysafe Group

En marzo de 2020, con una economía casi cerrada por el COVID-19, la venta de productos a través de canales digitales se convirtió en la forma de seguir operando para muchos negocios. Según una encuesta del INEI, en el 2020, un 44% de usuarios indicó tener una cuenta en el sistema financiero, lo que significa que durante la pandemia hubo un incremento del 4%, a comparación del 2019. Esto se debe, en parte, al aumento del uso del e-commerce. No obstante, los niveles de inclusión financiera en el país aún representan un reto.

De esta manera, las billeteras digitales aparecen como una valiosa oportunidad para que las empresas ingresen a un mercado potencial de millones de peruanos y que se fomente la educación e inclusión financiera en el país.

De acuerdo a cifras de Osiptel, un 82% de usuarios dispone de un smartphone con datos, lo que hace que el código QR sea una herramienta accesible para gran parte de los peruanos. Esta tecnología promueve gran aceptación por parte de los comercios y clientes por su fácil y rápido uso. Además, como indica Asbanc, una billetera digital puede dar acceso al sistema financiero formal, pues las operaciones diarias y el flujo de dinero que un usuario maneja queda registrado, lo que sirve para sustentar la solicitud de un crédito.

Según el medio Financial Times, en la Unión Europea se está preparando una billetera digital que no solo permitirá a los ciudadanos realizar pagos, sino que también guardará sus documentos oficiales, como una licencia de conducir. En Latinoamérica, se espera que las billeteras digitales sean el principal método de pago para el 2024. En Perú, hay más de 12 millones de usuarios que ya usan este método de pago y la meta es que más personas no bancarizadas puedan usar las billeteras móviles.

En ese sentido, resulta fundamental que el Estado, con ayuda de la empresa privada, continúe impulsando la educación financiera, para elevar los niveles de inclusión financiera que se deben, en gran parte, a la desconfianza y falta de conocimiento. Las billeteras digitales permiten el ingreso de nuevos jugadores al sistema financiero, que haya más competencia y mayor innovación. Además, llegan como un factor clave para que más peruanos sean parte de un sistema formal y bancarizado. Las billeteras llegaron para quedarse.