Esta mañana en el programa de opinión Atalaya se comentó lo que le espera al gabinete liderado por Mirtha Vásquez en su presentación en el Congreso de la República en busca del voto de confianza.

A continuación las apreciaciones más destacadas del programa.

Manuel Romero Caro, director de Atalaya

El presidente Castillo se encuentra entre dos fuerzas (Fenatep, Frente Amplio y una parte de Perú Libre) que lo impulsan a defender el gabinete- Sin embargo, algunos partidos han condicionado la salida de los ministros del Interior (Luis Roberto Barranzuela) y de Educación (Carlos Gallardo) para otorgar el voto de confianza. Los partidos que han mostrado su rechazo a dichos ministros son: APP, que ha indicado que sería deseable que los ministros cuestionados renunciaran, pero que no es una condición; mientras que Fuerza Popular, Renovación, Avanza País.

La ministra de Trabajo Betssy Chávez ha dicho que el tema de la nueva Constitución es una prioridad, entonces, en estas circunstancias están dejando de lado al principal generador de empleo.

Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi

Hoy la oposición esperará tener un nuevo triunfo. El gobierno no ha dado suficientes muestras para un sector de la oposición a nivel político en el Congreso al invitar a renunciar a dos ministros cuestionados por posibles nexos con Sendero Luminoso. A través de los intereses políticos que pueden haber con el control del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación, donde gremios opuestos a Patria Roja son los que terminan siendo vinculados a Sendero Luminoso y hoy tienen el poder en ese sector.

En este contexto las cosas se le complican a Vásquez, pero hay algunos sectores en el Congreso que podrían haber hecho acuerdos bajo la mesa con el gobierno (...) Una cosa que sí me sorprende es la incapacidad de la presidenta de la presidenta del Consejo de Ministros para poder deslindar entre los temas que incomodan mucho y que tienen graves implicancias en la institucionalidad del país, que es el tema Barranzuela y Gallardo.

Javier Gonzalez-Olaechea, doctor en ciencia política

La presentación del gabinete Vásquez se da en un contexto de enormes particularidades y dificultades. Tenemos una premier casi infertel económica y políticamente, porque casi en los 20 días que tiene en el cargo no ha podido evidenciar algunos elementos de política pública sostenible; y está acompañada de personajes que tienen prontuario; pero dentro de un contexto económico, donde a pesar de la baja del dólar, más del 60% de los precios de la canasta básica familiar siguen subiendo.

Una buena cantidad de bancadas los esperan con un cuchillo entre los dientes (...) La premier no puede producir ni estabilidad económica, ni confianza porque cree en la necesidad de una nueva Contitución, los dijo hace unos meses. Ahora no habla de una nueva Constitución porque sino el dólar trepa a S/ 6 (...) No entiende, y si lo entiende no está convenciada, que debe dar resultados económicos y llevar oportunidades a la gente que necesita a gritos economía en sus hogares.

