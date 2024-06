“En el futuro habrá dos tipos de organizaciones: las rápidas y las muertas”. Esta frase pertenece a David Vice, quien fue exitoso CEO de Northern Telecom.

Pues bien, para estar en el primer grupo, es decir, el de las empresas rápidas, necesitamos en las organizaciones líderes que sean buenos haciendo que las cosas sucedan y no líderes que sean buenos explicando por qué las cosas no suceden.

Este deseado perfil de líderes tiene algunas características, las cuales describiremos a continuación.

En primer lugar son líderes inspiradores, apasionados con lo que hacen y con mucha energía la cual, además, la saben transmitir a sus equipos. Pero, como todo no es perfecto, debemos cuidar los extremos. Si se trata de sí mismo, no debe descuidar el equilibrio entre su vida laboral, personal y familiar, y si se trata de la gente a su cargo, no los debe agobiar con absurdas exigencias, las cuales pueden derivar en un ambiente asfixiante, con baja satisfacción laboral y baja productividad.

Este tipo de líderes también se caracteriza por su capacidad de tomar decisiones rápidas, la mayoría de veces con información incompleta, lo cual es necesario en la medida en que el entorno de negocios está cambiando cada vez más rápido. Pero en este caso también debemos de tener cuidado con los extremos. Decisiones rápidas es una cosa y decisiones precipitadas o impulsivas es otra. El buen líder debe saber diferenciar entre la necesidad de tomar una decisión rápida, lo cual ocurre la mayoría de veces, y la necesidad de tomar una decisión más reflexiva y con mayor información.

Otra de sus características es la persistencia, es decir el no aceptar un “no” por respuesta, el enfocarse en el resultado y no detenerse hasta lograrlo. Y aquí, otra vez debemos prestar atención a los extremos. En los negocios no todo sale siempre bien y a veces hay que saber dar marcha atrás cuando se toma una decisión equivocada.

Energía, rapidez y persistencia definen al líder que los actuales tiempos demandan y debemos buscar estas características desde la contratación, continuando con la formación dentro de la empresa. Sin embargo, como todo en la vida, debemos tener cuidado en no caer en extremos.