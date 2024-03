Lo cierto es que el mundo no es blanco y negro. Hay muchas actividades del “trabajo” que nos causan satisfacción, sensación de logro, que nos permiten conocer gente nueva o aprender algo distinto. A su vez, hay muchas actividades de “la vida personal” que son pesadas, implican hacer esfuerzos para otros y no se relacionan necesariamente con algo que nos trae descanso o placer. Limpiar la casa, llevar a los hijos de un lado al otro, sentarse en las noches a hacer tareas y lavar los platos, por ejemplo, no son actividades que relajan y son en realidad bastante “trabajosas” pero estoy segura de que mi empleador no me remuneraría por ellas.

Dejemos entonces de partir el mundo en dos y busquemos un enfoque más integral. En los momentos fuera de la oficina, esto implica cumplir con nuestras responsabilidades y tener también espacios propios de descanso, aprendizaje, disfrute y diversión. En los espacios de trabajo, esto implica disfrutar lo que hacemos, construir relaciones saludables, contar con desafíos y oportunidades de crecimiento, aportar a un propósito organizacional alineado con nuestro propósito personal, entre otros.

No deberíamos ni vivir para trabajar ni trabajar para vivir. El trabajo es una más de las actividades que realizamos en nuestra vida, una en la que, al igual que en muchas otras, podemos encontrar momentos retadores y muchos otros de crecimiento personal y goce. El rol de las organizaciones es crear las condiciones para que esto sea así, priorizando el bienestar de sus colaboradores con un enfoque holístico, generando condiciones de seguridad psicológicas y promoviendo un balance de vida integral, donde las personas no necesiten construir una muralla china entre su “yo personal” y su “yo laboral” y, por el contrario, ambos queden integrados en un concepto más completo del ser humano y se complementen mutuamente.