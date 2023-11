Cuando le decimos a un niño que arregle su cuarto, tiene dos opciones: esforzarse y ordenarlo de verdad, o aventar todo dentro del closet.

Similares parecen ser las opciones que enfrenta hoy el Congreso cuando hablamos del sistema de pensiones. Hoy hay dos alternativas: aprobar una reforma integral buscando construir un sistema más sólido, o intentar autorizar un séptimo retiro “extraordinario” para los afiliados al sistema privado.

Es difícil entender por qué esto último es siquiera una opción. La OCDE, el Banco Mundial, el BID, el MEF, el BCR y la SBS, han advertido sobre los impactos negativos que tendría un nuevo retiro sobre la economía del país. Si se aprobara un retiro de 4UIT, por ejemplo, podrían salir del SPP cerca de 30 mil millones de soles, que se sumarían a los 90 mil millones que ya fueron retirados. La mayor parte de estos recursos se destinaron a consumo, en lugar de mantenerse invertidos en temas como infraestructura, generando puestos de trabajo y rentabilidad.

Más allá de eso, preocupan los impactos sobre los afiliados al SPP. Igual que el niño que elige meter todo el desorden al armario, acá también parece haber muchas cosas “escondidas en el closet” que quienes proponen nuevos retiros no nos dicen. En primer lugar, la gran mayoría de afiliados no podría retirar ni siquiera lo equivalente a una remuneración mínima vital. Tomando como referencia a la AFP con mayor número de afiliados, más del 80% de personas accedería, en promedio, a cerca de S/.700, es decir, nada cercano a las 4UIT de las que se habla en el Congreso. Quien más se beneficiaría es un pequeño porcentaje de afiliados, que son quienes más ahorros tienen, y que se encuentran, en su mayoría, trabajando.

En segundo lugar, nadie nos dice cuánto demora recuperar los ahorros retirados. Millones de afiliados al SPP se han quedado sin dinero en sus fondos y deben empezar de cero, pero el esfuerzo no es menor. Para una persona con sueldo mínimo, ahorrar 4UIT demora más de 11 años.

En tercer lugar, nadie transparenta cómo retirar dinero hoy impacta nuestro futuro. Una persona de 26 años, con un sueldo de S/. 1,500 y un fondo de S/.10 mil, que decide retirar todo su dinero, podría tener al momento de su jubilación, la mitad de lo que tendría en su fondo si no hubiese retirado. Y, en lugar de recibir una pensión equivalente a aproximadamente 60% de su último salario, recibiría una pensión más cercana al 30%. El impacto sobre el futuro es enorme.

Nuestro sistema hoy no es perfecto, pero tiene fortalezas sobre las cuales seguir construyendo. Los peruanos tenemos derecho a contar con un buen sistema previsional y para ello debemos modernizarlo y robustecerlo; no debilitarlo y destruirlo. Necesitamos hacer que el sistema sea cada vez más sostenible, flexible e inclusivo; lograr una cobertura universal; estructurarlo sobre el ahorro y la solidaridad; etc. Si lo que necesitamos es una reforma, ¿por qué entonces en el último año solo 4 bancadas han presentado 5 proyectos de ley en esta línea, mientras que 8 bancadas han presentado más de 17 proyectos proponiendo retiros? ¿Será que un tuit sobre retiros genera 37 veces más likes que uno sobre reforma? ¿Será que redactar un párrafo autorizando retiros es más rápido que estructurar un proyecto para modernizar el sistema? Meter todo al closet es lo más fácil y lo que más rápido genera aplausos de parte de quienes ven el cuarto sin mirar detenidamente lo que está pasando; pero no necesariamente es lo correcto.