A Dina Boluarte no le alcanza el sueldo. Y no, no es una metáfora.

El Ejecutivo ya evalúa más que duplicar el salario presidencial -de S/ 16,000 a S/ 35,568- y el Gabinete entero ha salido en fila a justificarlo como si se tratara de una emergencia nacional. ¿La base del pedido? Supuestos informes “técnicos” de la PCM, el MEF y SERVIR… que, por alguna razón, han sido declarados confidenciales. Aparentemente, a más plata, menos transparencia.

Pero el verdadero problema no es el sueldo, sino el patrón. Porque si realmente a Boluarte no le alcanza el dinero, muchas cosas empiezan a encajar. Que haya recibido relojes Rolex de su “Wayki” Wilfredo Oscorima ya no parece un escándalo de corrupción, sino una forma alternativa de compensación.

Que se haya sometido a una cirugía estética sin pagarle al doctor Mario Cabani, como él mismo declaró ante la Fiscalía, deja de ser abuso de poder para convertirse -según su defensa- en un “acto de cortesía”. Solo que, en lugar de pagar con Yape, se paga con influencia, como reveló al Ministerio Público Patricia Muriano, exasesora de la presidenta.

¿Y cómo responde su defensa legal? Con una frase que ya debería imprimirse en camisetas: “Fue una cortesía”. El honor de intervenir el rostro presidencial, dicen. Lástima que la Ley 28024 prohíbe expresamente que funcionarios con capacidad de decisión reciban dádivas o “cortesías”. No por gusto se promulgó en el 2003: para evitar que el Estado se maneje como un club de favores entre amigos influyentes. O “Waykis”.

Pero ni eso importa. La Fiscalía ya ha presentado la semana pasada cinco denuncias constitucionales contra la presidenta: entre estas, una por los relojes, otra por la operación. Y mientras eso se investiga, el país observa cómo el Gabinete se convierte en un equipo de acrobacia lingüística dispuesto a justificar todo con un admirable nivel de flexibilidad…ética.

Aquí no hay casualidades. Boluarte no solo acepta regalos, sino que arrastra consigo a todo un sistema que normaliza el privilegio, que convierte el beneficio indebido en “atención”, y que parece creer que gobernar es una especie de canje constante entre poder y “cortesías”.

Entre Rolex “prestados”, operaciones “de cortesía” y ministros que hacen malabares retóricos para justificar lo injustificable, queda claro que lo que no le alcanza a la presidenta no es el dinero… es la vergüenza.

Y así llegamos al punto cumbre: subirle el sueldo a la presidenta no es una política pública, es una estrategia de contención. Tal vez el Consejo de ministros espera que, con más de S/ 35 mil al mes, Boluarte ya no necesite joyas de prestado, cirugías gratis ni amigos con favores. Como quien lanza una soga a una presidenta que no se ahoga en deudas, sino en su propia falta de límites.

Porque lo que no le alcanza a Boluarte no es el dinero. Es vergüenza.

Y lo que no nos debería alcanzar a nosotros es la indiferencia.