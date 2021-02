Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP

Un gobierno de 7 meses tiene en su duración una primera limitante cuando se trata de infraestructura e inversión pública, pues la sola formulación de los estudios técnicos para implementar un proyecto puede demorar todo el gobierno. No obstante, su principal contribución, darse en 2 elementos claves: la identificación adecuada de inversiones y la gestión.

Al respeto, en estos 100 días, se realizaron esfuerzos para identificar 3 principales proyectos de envergadura en ejecución (paralizada o lenta) en los cuales canalizar los esfuerzos de destrabe, anunciados por el Ejecutivo: Majes Siguas II, Chavimochic y Alto Piura. Si bien es importante la claridad de la importancia en focalizar, también lo es una correcta identificación de los proyectos que canalizarán estos esfuerzos. En líneas generales el destrabe de los proyectos señalados no depende ni única ni principalmente de acciones que pueda llevar a cabo el Poder Ejecutivo solo, pues implican temas de mercado (identificar un postor para Chavimochic), temas de coordinación entre niveles de Gobierno (Majes Siguas II y Alto Piura), así como la revisión del aspecto técnico en los tres casos. En ese sentido, resultará complicado que veamos grandes avances en los proyectos seleccionados, con excepción quizás de Majes Siguas II que siendo el más avanzado en destrabe, continúa necesitando mucha capacidad de gestión y articulación.

En materia de inversión pública, se ha ejecutado el 2.4% de los recursos previstos para inversiones en el 2021, cifra ligeramente mayor a la de enero 2020, no obstante, equivale al 56% de la meta de ejecución presupuestal prevista por los 3 niveles de gobierno para enero. Ante esto, es importante el anuncio del Gobierno, de apoyar la ejecución a través de incentivos. Será también importante su implementación pronta, transparente, con orientaciones simples y claras.

Finalmente, llama la atención que no se prioricen con mayor énfasis las inversiones públicas pequeñas que no requieren de proyectos de inversión (conocidas como IOARR) en los 3 niveles de gobierno, que incluyen por ejemplo la adquisición de plantas de oxígeno (según la Programación Multianual del Inversiones del Estado 2020-2022, solo el 9% de las inversiones previstas constituyen IOARR). Si bien su priorización e inclusión no depende del Ejecutivo, éste puede brindar la orientación y el apoyo técnico a las entidades públicas correspondientes.