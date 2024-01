La filial de vehículos eléctricos del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande anunció hoy la detención de su director ejecutivo y vicepresidente Liu Yongzhuo por “sospechas de delitos ilegales”.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía no ofrece detalles sobre la naturaleza de los supuestos delitos por los que Liu ha sido arrestado ni la fecha en la que la Policía lo aprehendió.

Tras conocerse la noticia, los títulos de la compañía -cuya cotización fue suspendida entre las 09.00 y las 13.00 hora local (entre las 01.00 y las 05.00 GMT)- cayeron un 6.02%.

La detención de Liu se suma al arresto domiciliario bajo el que se encuentra desde setiembre el fundador y presidente del conglomerado, Xu Jiayin, por “sospechas de actividades ilegales”.

El diario estadounidense The Wall Street Journal afirmó que se le estaba investigando por supuestamente transferir activos al extranjero mientras la compañía afrontaba dificultades para completar sus promociones.

La situación judicial de Xu supuso un nuevo varapalo para el grupo, que acumula un pasivo de casi 330.000 millones de dólares y que entró en impago en 2021 tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.

Evergrande podría enfrentarse a una orden de liquidación por parte de la Justicia hongkonesa si no cierra un plan de reestructuración para su deuda extraterritorial (‘offshore’), un asunto sobre el que afrontará a finales de este mes una nueva vista judicial tras lograr un inesperado aplazamiento en diciembre.

Detenciones y caídas en bolsa

Asimismo, también en setiembre, Evergrande confirmó que varios empleados de su filial de gestión de patrimonio habían sido detenidos, con la prensa local apuntando a un posible caso de fraude después de que la compañía no afrontase los pagos acordados en el marco de sus productos de inversión debido a su falta de liquidez.

Los títulos de Evergrande NEV habían caído casi un 8% en los primeros días de 2024 tras superar la fecha límite para cerrar la venta pactada del 27.5% de sus acciones a la emiratí NWTN por unos US$ 500 millones.

Tras más de un año congeladas, las acciones de Evergrande NEV volvieron a cotizar en Hong Kong a finales de julio del año pasado, y desde entonces han perdido un 67.5 % de su valor hasta cotizar actualmente en 0,39 dólares de Hong Kong (US$ 0.05, 0.05 euros), muy lejos del pico de US$ 69 de Hong Kong (US$ 8.84, 8.08 euros) que marcó en 2021.

La compañía, que hasta 2020 se dedicaba a los servicios sanitarios antes de la apuesta por los eléctricos, había llegado a acumular un valor bursátil de más de US$ 86,000 millones, y Xu llegó a asegurar en 2021 que su plan era reorientar Evergrande para centrarse en este sector a lo largo de la próxima década.

Evergrande NEV reveló unas pérdidas conjuntas de casi 84,000 millones de yuanes (US$ 11,742 millones, 10,735 millones de euros) entre 2021 y 2022, y en la primera mitad de 2023 redujo su resultado negativo hasta unos 7,412 millones de yuanes (US$ 1,036 millones, 947 millones de euros).

