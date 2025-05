El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra la Universidad de Harvard, acusándola de ocultar información sobre sus estudiantes extranjeros y de negarse a colaborar con su Administración.

La negativa de Harvard a entregar datos personales de alumnos generó que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que no permitirá que la entidad matricule extranjeros.

Este domingo, a través de un mensaje publicado este domingo en su red social Truth Social, Trump continuó cuestionando a la universidad.

“¿Por qué Harvard no menciona que casi el 31% de sus estudiantes proceden del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo? Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una petición razonable, ya que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es muy comunicativa ”, indicó el presidente estadounidense.

“Queremos esos nombres y países. ¡Harvard tiene 52.000.000 dólares, úsenlos y dejen de pedirle al Gobierno Federal que les siga dando dinero!”, concluye el mensaje publicado por Trump.

Según la propia universidad, el porcentaje real de estudiantes internacionales para el curso actual es del 27.2%.

Fotografía del escudo de Harvard en una de las puertas del campus de la universidad, en Massachusetts. (Foto: EFE)

Pese a que Seguridad Nacional anunció que dejarán de emitir visados a estudiantes internacionales que deseen matricularse en la institución, la medida fue suspendida tras una demanda impuesta por la universidad.

El enfrentamiento entre la Administración Trump y la universidad más antigua del país no es nuevo. En los últimos meses, el Ejecutivo ha recortado en casi US$ 2.000 millones las subvenciones federales destinadas a Harvard, acusándolos de “antisemitismo” o de favorecer al Partido Comunista Chino con sus programas de intercambio.