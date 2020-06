Mundo







The Lancet toma distancia del estudio que publicó sobre la hidroxicloroquina El artículo en cuestión condujo a la OMS a interrumpir los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina en varios países, puesto que concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra el COVID-19, sino que además aumenta el riesgo de morir.