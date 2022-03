El desplome de las acciones chinas costó este lunes a los magnates más ricos del país más de US$ 52,000 millones.

Zhong Shanshan, conocido como el rey del agua embotellada de China, lideró la caída cuando su fortuna retrocedió en US$ 5,000 millones, mientras que la de Pony Ma de Tencent Holding Ltd. perdió US$ 3,300 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Las acciones de Nongfu Spring Co. de Zhong cayeron 10% en las operaciones de Hong Kong, la mayor caída en 18 meses, aunque sigue siendo la persona más rica de China con una fortuna de US$ 60,300 millones. Tencent retrocedió más desde el 2011 después de un informe de que se enfrenta a una multa récord por violar las normas contra el lavado de dinero.

Pony Ma, que alguna vez fue la persona más rica del país, ahora ocupa el tercer lugar con un valor neto de US$ 35,200 millones.

La caída siguió a información de que Rusia había pedido a China asistencia militar para su guerra en Ucrania. Pese a que China negó la información, los operadores se mostraron preocupados sobre que la posible apertura de Pekín hacia Vladímir Putin pueda provocar una reacción global contra las empresas chinas, incluso sanciones. Estados Unidos y China sostendrán hoy sus primeras conversaciones presenciales de alto nivel desde la invasión.

La caída costo a los 78 multimillonarios chinos que se encuentran entre las 500 personas más ricas del mundo un total de US$ 52,100 millones.

Tencent retrocedió 9.8% a su precio más bajo desde marzo del 2020. The Wall Street Journal informó que el Banco Popular de China descubrió que su WeChat Pay había permitido la transferencia de fondos con fines ilícitos, entre otros problemas. Si bien la represión de la industria de China ya ha borrado miles de millones del valor de los gigantes tecnológicos de la nación, hasta ahora Tencent había logrado evitar la acción regulatoria.

Zhang Yiming de ByteDance Ltd., que es privada y, por lo tanto, está más protegida de la reciente volatilidad del mercado, es la segunda persona más rica del país, con una fortuna de US$ 44,500 millones.

Jack Ma, que era el más rico de China antes de que Pony Ma lo superara, ahora ocupa el cuarto lugar con un valor neto de US$ 34,300 millones. Su fortuna superó los US$ 60,000 millones a fines del 2020, antes de que el Gobierno comenzara su campaña antimonopolística, deteniendo la cotización de su compañía de pagos Ant Group Co. solo dos días antes de que estuviera programada para debutar a bolsa.

El viernes, las acciones de Didi Global Inc. retrocedieron un récord de 44% en tanto que el gigante de los viajes compartidos suspendió los preparativos para empezar a cotizar en Hong Kong. Su fundador, Cheng Wei, perdió su condición de multimillonario.