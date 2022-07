El negocio de corretaje de Seaport, más conocido por la negociación de deuda y situaciones de dificultad, sigue liquidando y negociando miles de millones de bonos soberanos rusos diariamente y sigue siendo un comprador de este tipo de activos, dijo la empresa a sus clientes la semana pasada en una nota a la que tuvo acceso Bloomberg News.

Aunque el Gobierno del presidente Biden no ha prohibido explícitamente la intermediación de este tipo de deuda, el Tesoro de Estados Unidos prohibió en junio que los inversionistas estadounidenses adquirieran estos valores. Esto llevó a muchos bancos de Wall Street, como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., a retirarse de la creación de mercado en la deuda, informó Bloomberg News.

Desde entonces, un pequeño número de empresas, como Seaport, con sede en Nueva York, e Imperial Capital Group, con sede en Los Ángeles, han negociado la deuda, según personas familiarizadas con el asunto. Las directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos permiten a los propietarios estadounidenses de bonos rusos mantenerlos o venderlos.

Seaport dijo en la nota que la empresa también era un comprador de bonos del Gobierno ruso en moneda local, y pidió a los clientes que hicieran correr la voz a otras personas que pudieran estar interesadas en adquirir dichos activos.

Representantes de Seaport e Imperial no respondieron a las solicitudes de comentarios por internet y por teléfono. No está claro si Imperial sigue activo en el mercado de bonos rusos.

El Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a las empresas estadounidenses comprar activos rusos en los mercados secundarios tras la invasión a Ucrania. Las restricciones han generado dudas en los mercados financieros sobre cómo intermediar en las operaciones que aún están permitidas. Los intermediarios en los mercados de bonos suelen comprar deuda con la intención de encontrar nuevos compradores poco después. La nota de Seaport no especificaba qué papel estaban desempeñando a la hora de comprar deuda rusa.

Los gigantes de Wall Street JPMorgan y Goldman Sachs se han enfrentado a críticas por facilitar las operaciones con bonos rusos, y la senadora Elizabeth Warren acusó a los bancos de socavar las sanciones. Ambos bancos dejaron de realizar dichas operaciones tras las orientaciones de la OFAC en junio.

Rusia incumplió el pago de sus bonos soberanos externos a fines de junio, como consecuencia del continuo endurecimiento de las sanciones occidentales que bloquearon los canales de pago a los acreedores extranjeros.

Algunos tenedores de bonos han tratado de liquidar la deuda en el mercado secundario, donde se negociaba a unos 20 centavos por dólar a principios de julio. Sin embargo, Moscú ha dicho que tiene el dinero y el deseo de pagar a los tenedores de bonos que no están aislados de la moneda rusa.

Domiciliada y constituida en Estados Unidos, Seaport fue fundada en 2001 por dos antiguos banqueros de inversión y ofrece servicios de banca, asesoría, ventas y comercio en Estados Unidos y Europa.