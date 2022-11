China necesita poner en marcha planes para mejorar los balances de los desarrolladores inmobiliarios de “buena calidad” golpeados por la escasez de efectivo en el sector, dijo el lunes el jefe del regulador de valores del país.

“(Tenemos) que prestar mucha atención a las dificultades y los retos a los que se enfrenta la industria inmobiliaria”, dijo Yi Huiman, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), durante un foro financiero en Pekín, informó el medio chino Yicai.

Los comentarios se producen en un momento en que Pekín intensifica sus medidas de apoyo al asediado sector inmobiliario del país, que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía, y en el que la creciente crisis de la deuda también afecta a los promotores con balances relativamente más sólidos.

El sector inmobiliario chino se ha desacelerado mucho el año pasado, ya que el gobierno ha intentado restringir el exceso de endeudamiento. Las medidas drásticas provocaron la caída de las ventas y los precios de los inmuebles, el impago de los bonos y la suspensión de construcciones.

Yi dijo que se necesitaba apoyo para llevar a cabo planes de mejora de los balances de los promotores de buena calidad, facilitar las operaciones de fusión y adquisición y la demanda de financiación relacionada, y satisfacer una demanda de financiación razonable por parte de las empresas inmobiliarias a través de bonos.

A principios de este mes, los reguladores chinos esbozaron 16 medidas de apoyo al sector, incluidas las prórrogas de reembolso de préstamos, en un importante impulso para aliviar la profunda crisis de liquidez que ha afectado al sector inmobiliario desde mediados del 2020.

La semana pasada, dos promotores privados, Longfor Group Holdings Ltd y Midea Real Estate Holding Ltd , recibieron luz verde para captar un total de 35,000 millones de yuanes (US$ 5,000 millones) en deuda.