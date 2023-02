El cultivo de cannabis se ha vuelto poco rentable en América Latina durante los últimos años, afirma un reporte de la BBC. Esta actividad se ha convertido en un negocio menos atractivo a medida que la marihuana con fines medicinales empezó a volverse legal.

En la actualidad el cannabis para uso medicinal es legal en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Según estimaciones de la consultoría Euromonitor, esta industria logra mover US$ 170 millones anuales en la región, sin embargo, no ha generado las utilidades que se preveían.

El jefe de la Asociación Colombia de la Industria del Cannabis (Asocolcanna), Miguel Samper, señaló que la industría en su país actualmente se encuentra en “cuidados instensivos”

Colombia fue uno de los grandes productores clandestinos de marihuana en el siglo XX durante un periodo llamado la “bonanza marimbera” y que antecedió al nacimiento de los grandes carteles de cocaína. Actualmente dicho paí tiene 57.000 hectáreas autorizadas por el gobierno, más que cualquier otra nación en la región. No obstante, Samper detalló que de todas esas, solo 520 hectáreas o cerca al 1%, se encuentran bajo cultivo.

Asimismo, solo en 2022 casi una de cada tres de las 1,300 empresas con licencia oficial para cultivar se retiraron efectivamente del negocio. “Colombia se ha quedado relegado al vagón trasero” en el desarrollo de la actividad, agregó.

El exviceministro colombiano consideró que uno de los problemas principales del sector es que la producción local no encuentra un mercado en la industria farmacéutica, pues el gobierno no ha autorizado la fabricación industrial en Colombia de ningún medicamento hecho con base del cannabis de este país.

Por su parte, Erwin Henriquez, analista senior de la consultora Euromonitor, comentó para BBC que en América Latina el consumo per cápita de cannabis llega apenas a US$ 1 al año, comparado con los US$ 88 para Estados Unidos. Además, anotó que el gigante americano no es un gran mercado de exportación de cannabis para América Latina, los más atractivos, sin embargo, podrías ser los mercados de exportación a Medio Oriente y a Asia.

Asimismo, el informe sostiene que los observadores han señalado que el futuro del cannabis en la región podría cambiar en cinco años -gracias a sus ventajas competitivas de producción-. pero su desarrollo va a depender del debate de los país latinoamericanas sobre la futura regulación de la industria y la oportunida del uso recreativo.

Con información de BBC.com