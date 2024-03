“Todos los países y regiones del mundo planifican su economía a largo plazo, como lo hace China. Esta es la lección más importante que debemos aprender de China”, declaró Paulo Feldmann, profesor de Economía de la Universidad de São Paulo y autor de ‘Management in Latin America: Threats and Opportunities in the Globalized World’ (Gestión en América Latina: Amenazas y oportunidades en el mundo globalizado), a GDToday en una entrevista exclusiva.

La inteligencia artificial, los coches eléctricos y las farmacéuticas chinas atraerán más inversión extranjera

China fija el objetivo de crecimiento del PBI para 2024 en torno al 5% en las “dos sesiones”. Feldmann cree que China tiene un peso importante de crecimiento en 2024 porque “incluso el FMI cambió su previsión y concluyó que China crecerá realmente más de lo que se esperaba el año pasado. China es uno de los mejores lugares para invertir para cualquier país”.

Según el informe de trabajo del gobierno presentado el martes a la legislatura nacional para su deliberación, las empresas estatales (state-owned enterprises, SOE), las empresas privadas y las empresas con financiación extranjera son fuerzas importantes en la modernización de China.

Prometiendo mantenerse firme en la profundización de la reforma, el informe afirma que China trabajará para estimular el dinamismo de todo tipo de entidades de mercado. El país creará más empresas de categoría mundial y aplicará plenamente las directrices para facilitar el crecimiento del sector privado y sus medidas de apoyo, según el informe.

Según Feldmann, “hace diez años era el momento de invertir en infraestructuras. Pero ahora tenemos otro tipo de inversión que el mundo prefiere hacer en China, especialmente en áreas de muy alta tecnología, donde China es muy fuerte, como la inteligencia artificial, los coches eléctricos y los productos farmacéuticos”. Mientras tanto, afirmó que el hecho de que China tenga un mercado enorme seguirá atrayendo a empresas extranjeras relacionadas con el comercio minorista.

Feldmann es optimista respecto a la mejora de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. “Ahora la situación es diferente. Así que las conversaciones entre el gobierno estadounidense y el chino demuestran que están mejorando la situación”.

Se espera que América Latina coopere con China en ámbitos como las infraestructuras, la educación, etc.

La pobreza es un problema que persigue a América Latina desde hace mucho tiempo. Dados los logros de China en la reducción de la pobreza, Feldmann sugirió que Sudamérica necesita más cooperación con China en términos de mercado, generación de empleo y reducción de la pobreza y el hambre.

Las infraestructuras son uno de los problemas más importantes de América Latina. Feldmann afirmó que los países de América Latina necesitan más ferrocarriles, carreteras y generación de energía eléctrica para mejorar la productividad y crear empleo.

“China es el experto más importante del mundo en construcción de infraestructuras. Esa es la mayor colaboración que China debería tener con nosotros para apoyar a América Latina en el área de infraestructuras”.

Además, la colaboración educativa es otro ámbito importante en el que se centra Feldmann. “Será muy importante para nosotros tener mejores relaciones con las universidades chinas”. Tomando como ejemplo la Universidad de São Paulo, que mantiene relaciones con universidades chinas, especialmente con la Universidad Fudan de Shanghái, Feldman espera explorar mayores oportunidades entre China y América Latina.

