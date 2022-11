El peso retrocedía 0.7% frente al dólar, casi el triple de la caída de cualquiera de sus pares, lo que eleva su caída de tres días a 4.3%.

El déficit de cuenta corriente, el indicador más amplio del comercio de bienes y servicios, se amplió a US$ 9,430 millones en el tercer trimestre frente a una cifra revisada de US$ 7,890 millones en los tres meses anteriores, según datos del Banco Central de Chile.

Eso lleva el déficit de los últimos 12 meses a un enorme 9.9% del producto bruto interno (PBI), indicó el banco. El déficit se pagó en gran parte con una disminución de las reservas de divisas del banco central.

El déficit implica una “elevada vulnerabilidad a ajustar las condiciones financieras mundiales”, dijo Felipe Hernández , economista de Bloomberg Economics para América Latina. “Ahora que el banco central ha considerado el fin del ciclo de ajuste, apunta a un debilitamiento adicional de la presión sobre la moneda”.

Déficit de cuenta corriente de Chile alcanza récord.

El déficit se compara con el pronóstico promedio de US$ 7,300 millones de tres analistas encuestados por Bloomberg, mientras que el déficit del segundo trimestre se revisó al alza en más de US$ 1,000 millones frente a la lectura original de US$ 6,560 millones.

El banco central atribuyó el déficit a la primera brecha comercial desde el tercer trimestre del 2019 y a la repatriación de ganancias de empresas extranjeras. El déficit comenzó a ampliarse el año pasado después de que el gasto del Gobierno en estímulo y una serie de retiros anticipados de ahorros para pensiones impulsaran la demanda de importaciones.

Ahora que el consumo se está debilitando, con una caída en las ventas minoristas, las importaciones de maquinaria están aumentando.

”El sólido crecimiento de la inversión en maquinaria y equipamiento compensó el lastre de la caída del consumo y mantuvo las importaciones cerca de su nivel récord”, dijo Hernández .

El déficit de cuenta corriente se vio compensado por un superávit de US$ 11,120 millones en la cuenta de capital, la mayor parte de lo cual correspondió a un retiro de las reservas de divisas del banco central. Las reservas se desplomaron a US$ 37,900 millones a fines de octubre frente a los US$ 55,000 millones de un año antes, cuando el banco central intervino para defender el peso.