El estudio, que utilizó análisis de sedimentos, paleomagnetismo y datación de uranio-plomo, halló que los depósitos en Bolt’s Farm, en la cuna de la humanidad, unos 50 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, tendrían entre 2,27 y 1,7 millones de años.

Eso contrasta con investigaciones anteriores, cuya fecha para los depósitos en una pequeña cueva llamada Waypoint 160 en Bolt’s Farm fue de unos 4,5 millones de años , dijo la Universidad de Ciudad del Cabo de Sudáfrica en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles.

Bolt’s Farm es un sistema de cuevas ubicado en el sitio de Patrimonio de la Humanidad y es una fuente importante de fósiles de varias especies de fauna del Plio-Pleistoceno, incluidos primates y grandes felinos. También es el hogar de una nueva especie de rata, Euryotomys bolti, que no se encuentra en ningún otro lugar.

La investigación anterior que otorgó una fecha a los depósitos de Waypoint 160 se basó en restos fosilizados de la rata y la comparó con otros sitios fósiles en Sudáfrica , según el comunicado. El nuevo estudio comparó los depósitos de Bolt’s Farm con otros depósitos de fósiles en la región, lo que hizo posible redefinir la edad sugerida de las especies de ratas.

“Todo nuestro trabajo con fuentes multidisciplinarias en los últimos años no muestra evidencia de ningún sitio en la Cuna de más de 3,2 millones de años”, dijo Tara Edwards, investigadora posdoctoral del Instituto de Investigación de la Evolución Humana del Departamento de Ciencias Geológicas de la universidad y autora principal del estudio publicado en Science Direct.

Un estudio, publicado el año pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ubica la edad de los restos de homínidos del género Australopithecus encontrados en las cuevas de Sterkfontein en el área de la Cuna, entre 3,4 y 3,6 millones de años. Eso es más antiguo que el fósil de Lucy encontrado en Etiopía en 1979, que tiene 3,2 millones de años.

Los hallazgos del estudio dirigido por Edwards desacreditan las suposiciones de que sitios como las cuevas de Sterkfontein conservan depósitos y fósiles de más de 3,2 millones de años, según Robyn Pickering, coautora del artículo.

“Cada vez es más improbable que Sterkfontein sea tan antiguo como se afirma”, dijo Pickering.

