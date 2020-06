Se necesitan más de US$ 30,000 millones para hacer test, para crear vacunas y aplicar tratamientos contra el COVID-19, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en vísperas de una conferencia de donantes.

La OMS y sus socios anunciaron a finales de abril una iniciativa para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a esos tratamientos y vacunas contra el coronavirus (ACT Accelerator), y para sufragarla se necesitan “US$ 31,300 millones en los próximos 12 meses”, indicó en un comunicado.

Hasta el momento los donantes han prometido US$ 3,400 millones. “Se necesitan por lo tanto US$ 27,900 millones suplementarios, de los cuales US$ 13,700 millones para necesidades inmediatas”, precisó la OMS.

“Es una inversión que vale la pena. Si no nos movilizamos ahora, los costes humanos y las repercusiones económicas se agravarán”, declaró Ngozi Okonjo-Iweala, responsable del proyecto ACT.

“Esas cifras pueden parecer importantes, pero no lo son cuando se piensa en la alternativa. Si nos gastamos miles de millones ahora, podremos evitar gastarnos billones más adelante. Hay que actuar ahora, juntos”, añadió.

Con esos fondos la OMS cree que se podrían fabricar y distribuir 500 millones de pruebas y 245 millones en tratamientos en los países de bajos ingresos e ingresos medios de aquí a mediados del 2021, y 2,000 millones de dosis de vacunas de aquí a finales del 2021.