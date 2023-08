La costa reseca y las cada vez menos profundas aguas del lago Titicaca están provocando una creciente alarma alrededor del lago más grande de América del Sur a medida que una ola de calor brutal causa estragos en el invierno del hemisferio sur.

Al igual que muchos lugares que sufren las consecuencias mortales del cambio climático, el extenso lago de agua dulce ubicado en las montañas de los Andes, en la frontera de Bolivia con Perú, ahora presenta un nivel de agua que se acerca a un mínimo histórico.

A nivel mundial, julio fue el mes más cálido registrado, ya que los períodos secos prolongados tuvieron un impacto especialmente alto tanto en humanos como en animales.

El Titicaca está a solo 30 centímetros de alcanzar su mínimo histórico anotado en 1996 debido a la severa sequía, dijo Lucía Walper, funcionaria del servicio de hidrología y meteorología de Bolivia. Agregó que la sequía podría durar hasta noviembre en algunas partes del país.

Los agricultores de la comunidad adyacente de Huarina están desesperados por recibir ayuda.

“Mira, esta parte está totalmente seca. No hay agua”, dijo Isabel Apaza. “Ya no sé qué vamos a hacer ya que no tenemos comida para nuestras vacas ni corderos”, señaló.

Las aguas del lago Titicaca han tenido flujos y reflujos durante décadas a una altura de alrededor de 3,800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace aún más vulnerable a la evaporación por la radiación solar, según expertos de la Universidad Técnica de Oruro de Bolivia.

A lo largo de extensos tramos de la orilla del lago, las áreas que alguna vez fueron fértiles se han reducido recientemente a polvo.

“Es como si la tierra se estuviera quemando”, lamentó el líder de Huarina, Gabriel Flores.

La sequía histórica en América del Sur también ha afectado al sector agrícola crucial de la vecina Argentina, lo que llevó al Fondo Monetario Internacional a pronosticar una contracción económica del 2.5 % este año como resultado

Mientras tanto, en Uruguay, el embalse de Canelón Grande, una importante fuente de agua potable para su capital, Montevideo, se secó en junio y resultó en que la hierba cubrió gran parte del lecho del lago.

Fuente: Reuters

