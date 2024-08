Hace unos días, la prensa internacional resaltaba que solo un valiente se convertiría en el próximo jefe de Pemex. Hoy se conoció su nombre. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes a un nuevo director de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya delicada situación financiera y transición hacia energías más limpias representan un desafío para el nuevo gobierno.

Se trata del investigador energético Víctor Rodríguez, licenciado en física y doctor en economía de la energía, con experiencia en el sector energético, según el gobierno.

Rodríguez ha trabajado en la academia y en diversas instituciones de México y el extranjero, además de haber asesorado al actual directorio de Pemex, informó Sheinbaum durante su presentación ante la prensa.

“Tiene 42 años de experiencia en el sector energético y por supuesto ha sido defensor de las empresas energéticas de la nación, de la soberanía energética”, dijo la mandataria electa, quien asumirá el poder el 1 de octubre.

La futura mandataria también destacó que “es experto en organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural y electricidad”.

Rodríguez dijo por su parte que la tarea supone “un reto y una gran responsabilidad”, y subrayó la necesidad de trabajar de cerca con la secretaría de Hacienda federal.

MEX6689. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/08/2024.- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum (i), y el futuro director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez (d), participan en una conferencia de prensa este lunes ,en la Ciudad de México (México). Sheinbaum designó al investigador energético Víctor Rodríguez como próximo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los nombramientos más esperados del próximo Gobierno por los riesgos que representa la petrolera para las finanzas. EFE/Mario Guzmán

“La coordinación con el secretario [de Hacienda] Rogelio Ramírez de la O va a ser fundamental para estabilizar la situación financiera”, indicó el próximo director de Pemex, cuya deuda bordea los US$ 100,000 millones y la mantiene en la mira de las calificadoras crediticias.

Rodríguez alabó la gestión de Pemex durante los seis años de gobierno del saliente mandatario Andrés Manuel López Obrador. El presidente, afirmó, recibió una empresa “devastada y en ruinas” debido a las llamadas “políticas neoliberales” de anteriores administraciones.

Agregó que la empresa seguirá aumentando la producción de combustibles más limpios, mejorando la infraestructura y la capacidad de sus refinerías.

“No queremos contaminar, queremos combustibles cada vez más limpios y queremos que Pemex contribuya a la sostenibilidad de este país”, dijo Rodríguez a la prensa.

También señaló que una de las principales encomiendas de Sheinbaum y uno de los retos de su futura administración será mantener la producción de Pemex en 1.8 millones de barriles por día, lo que permitirá abastecer de petróleo a sus refinerías.

Petróleos Mexicanos precisa multiplicar sus inversiones para revertir un prolongado declive de su producción de crudo, que en 2004 alcanzó un pico de 3.4 millones de barriles por día.

En el segundo trimestre de este año, Pemex perdió 256,000 millones de pesos mexicanos (unos US$ 14,000 millones), afectada por menores ventas y una depreciación cambiaria.

El perfil de Rodríguez, quien es profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contrasta con el del actual director de la empresa del Estado, Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo criticado por la oposición por no tener suficiente experiencia en energía.

Un desafío para las finanzas públicas

El nombramiento causaba anticipación entre financieros internacionales porque Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y reportó pérdidas por 13.672 millones de dólares en el primer semestre de 2024, por lo que las calificadoras la consideran el mayor riesgo para las finanzas públicas de México.

Pero Rodríguez, quien dijo que “Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal como piensan”, destacó que la deuda de la compañía del Estado cayó de US$ 130,000 millones a US$ 94,000 millones durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Este gobierno ha sido un gobierno responsable, ha pagado puntualmente los compromisos de la deuda y lo seguirá haciendo”, aseveró.

Aún así, reconoció que “la coordinación con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a ser fundamental para estabilizar la situación financiera y financiar los proyectos del futuro”.

El experto energético resaltó que en el sexenio la producción de petróleo pasó de 1.6 millones de barriles diarios a 1.8 millones, una cifra que se mantendrá cuando comience la gestión de Sheinbaum, el 1 de octubre.

Por ello, defendió que los seis años de la Administración de López Obrador han sido “un periodo muy importante en la historia” de México por el “rescate” de Pemex.

“Petróleos Mexicanos quedó deshecho con las políticas neoliberales, que se hicieron durante todo ese periodo de seis sexenios, nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con refinerías cayéndose a pedazos, que afortunadamente se han restituido”, manifestó.

Pemex entrará a las energías renovables

Al admitir que el 88.8% del consumo energético nacional aún es de combustibles fósiles, el próximo director prometió que la petrolera va a hacer “un esfuerzo mayúsculo, grande, en desarrollar la fuente renovable de energía”, con proyectos de energía solar y eólica, y el impulso de “materiales estratégicos”, como el litio.

“Pemex va a estar presente, Pemex va a dar un cambio hacia la sostenibilidad, es nuestro compromiso en los próximos seis años”, mencionó.

Pero reiteró que permanecerán políticas como impulsar el sistema nacional de refinación, limitar las importaciones de combustible para depender de la producción nacional y llegar a la autosuficiencia en petróleo.

“Nosotros necesitamos mantener la base de alimentación de economía en energía y esa base va a seguir siendo petróleo y gas, mientras hacemos la transición energética, todo lo que venga de aumento de la demanda de energía va a ser renovable”, justificó.

