Los mexicanos que viven en Estados Unidos enviaron a casa US$ 5,690 millones en mayo, un 10.7% más en comparación con el mismo período del año anterior. El resultado superó la estimación mediana de US$ 5,430 millones de los analistas encuestados por Bloomberg y el récord anterior de US$ 5,360 millones en octubre, según datos del banco central publicados el lunes.

Históricamente, el número total de remesas en mayo tiende a ser más alto, a medida que los hogares celebran el Día de la Madre y más mexicanos que viven en el extranjero envían dinero adicional para la ocasión.

“Estimamos que alrededor del 10% del aumento de las transacciones se explica por el efecto del Día de las Madres”, dijo Juan José Li , economista sénior de BBVA.

Las remesas de México alcanzan máximo histórico en mayo | Mexicanos residentes en el exterior enviaron a casa US$ 5,690 millones en el mes

Durante los últimos 12 meses, el flujo acumulado de remesas ascendió a US$ 60,800 millones, el más alto registrado y en camino de alcanzar aproximadamente el 4% del producto bruto interno (PBI) de México este año.

Los fuertes flujos de remesas observados en los últimos meses han estado apoyando el consumo privado, especialmente entre las familias de bajos ingresos “que tienen una alta propensión a consumir y son los destinatarios abrumadores de dichas transferencias”, escribió Alberto Ramos , economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc., en una nota de investigación.

Este año, parte del salto en las remesas se debe a que los trabajadores en el exterior envían más dólares a casa para compensar la apreciación del peso, así como el lastre del poder adquisitivo debido a la elevada inflación, dijo Gabriela Siller , directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.

Billetes de 500 pesos mexicanos dispuestos en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, México, el domingo 2 de abril de 2023.

En el último año, el peso ha sido la moneda de mejor desempeño frente al dólar entre las 31 principales divisas rastreadas por Bloomberg, con una ganancia de 19%, y actualmente se cotiza en su nivel más fuerte desde finales de 2015. Si bien la inflación se está desacelerando después de dispararse a un máximo de dos décadas del 8.7% el año pasado, sigue siendo elevada para los estándares históricos en el 5.8%.

“Las remesas perdieron un 7% de poder adquisitivo y la tendencia se ha mantenido durante los últimos siete meses”, dijo Siller , añadiendo que el poder adquisitivo de los consumidores podría caer un 12% en valor a finales de año.

En los próximos trimestres, sin embargo, México podría ver una moderación en los flujos de remesas debido a una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, escribió Ramos .