El Banco de México ha igualado las últimas cinco alzas de la Fed, pero empezó a subir las tasas nueve meses antes que Estados Unidos. En declaraciones realizadas esta semana en el Foro de Mercados de Capital de México de Bloomberg, la subgobernadora Galia Borja dejó abierta la posibilidad de realizar un aumento menor que el de la Fed si las variables mejoran.

Pero Krugman argumentó que la medida conllevaría un riesgo innecesario a cambio de una pequeña recompensa.

”Hacer un desacoplamiento ahora podría producir movimientos muy drásticos debido a dónde estamos, por lo que creo que, como política para el momento en el que se encuentra, seguir a la Fed tiene sentido”, dijo en una conferencia sobre pensiones en México.

México no debería limitarse a seguir a la Fed, señaló, y debería estar abierto a cambiar su rumbo si las condiciones económicas de México se desvían bruscamente de las de su vecino del norte, o si Estados Unidos toma el camino político equivocado.

”Pero, en este momento, no es obvio que haya ninguna razón de peso”, dijo Krugman . “No he visto a nadie dar un gran argumento en el sentido de que el peso esté muy sobrevalorado o muy subvalorado, ciertamente no de una manera que justifique un desacoplamiento real de la política monetaria”.

Banxico, como se conoce a la autoridad monetaria de México, elevó la semana pasada su tasa de referencia a un récord del 10% con su cuarta alza consecutiva de 75 puntos básicos. En la oportunidad, el subgobernador Gerardo Esquivel votó a favor de un incremento menor de medio punto.

La decisión se produjo después de que la inflación subyacente, una medida que excluye elementos volátiles como el combustible y que el banco central sigue de cerca, alcanzó un máximo de 22 años en octubre, mientras que la inflación general parece haber tocado techo.

La política monetaria de la Fed es uno de los elementos que Banxico considera al decidir su tasa, pero que coincida entres sí, está condicionado al tipo de choques que enfrentamos, no es un movimiento mecánico, dijo Borja el lunes. El banco suele seguir los aumentos de tasas de su vecino del norte para evitar que salgan del país cantidades desestabilizadoras de dinero que debiliten al peso.