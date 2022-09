El peso es el más popular entre los 14 tipos de cambio que se negocian en Tokyo Financial Exchange Inc. y las posiciones largas netas se han duplicado este año hasta alcanzar los 50,700 millones de yenes (US$ 356 millones), según datos de la bolsa. Las apuestas alcistas son un 32% mayores que las del rand sudafricano, que es la segunda moneda preferida.

Los operadores del día tienen una presencia considerable en el mercado de divisas de Japón. En abril del año pasado, sus transacciones representaron el 78% del total de las operaciones al contado de Tokio. La búsqueda de rendimientos se hace más urgente a medida que la caída del yen muestra pocos signos de ceder y el Banco de Japón promete mantener su política monetaria ultra flexible.

”México es un país productor de petróleo y los inversionistas minoristas creen que la economía mexicana está superando a otras también por sus vínculos con Estados Unidos”, dijo Takuya Kanda , director general del instituto de investigación Gaitame.com en Tokio. “Dado que es probable que la tasa de interés oficial en México suba más allá del 10%, la ampliación de los diferenciales de rendimiento seguirá estimulando el apetito de los inversionistas minoristas”.

El peso mexicano es especialmente atractivo dado que el banco central elevó su tasa de referencia a un máximo histórico del 8.5% el mes pasado, y dijo que seguirá la senda de ajuste de la Reserva Federal.

Tiene las tasas de interés más altas entre las 14 monedas de la Tokyo Financial Exchange, después de la lira turca. Pero el peso ha superado a esta última en casi un 40% de puntos este año.

La búsqueda de rendimiento refleja la debilidad del yen, que ha caído hasta el nivel más bajo frente a una canasta de divisas desde al menos 1999.

Las cifras de la Tokyo Financial Exchange también muestran que las posiciones cortas netas dólar-yen de los inversionistas minoristas japoneses se han duplicado con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 277,600 millones de yenes el 9 de setiembre. Las apuestas bajistas alcanzaron un máximo histórico de 316,300 millones de yenes el 1 de setiembre.