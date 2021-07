El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció energicamente en contra del sistema político de Cuba, al considerarlo una “dictadura fracasada, opresora y corrupta”.

En un vídeo difundido en la página de Facebook de la OEA, el secretario Luis Almagro fue bastante crítico sobre la revolución castrista, “que ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar de Venezuela”.

Recordó que la dictadura de la isla caribeña fue considerada como el mayor ejemplo de la mitología de la miseria y las violaciones a los derechos humanos y por ello clamó que el pueblo cubano debe recuperar su soberanía fundamental en un continente americano que a su juicio “no puede albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad”.

El máximo ejecutivo de la OEA dijo que el fin de la dictadura cubana implica que el proceso de la revolución debe dar paso a “nuevas oportunidades para la genere en el disfrute de sus derechos”.

“La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracaso su manejo de la economía, la única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando su gente al exilio”, señaló Almagro.

“Es imprescindible que la dictadura caiga porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, acotó.

Recordó que la revolución castrista, iniciada seis décadas atrás, “no deja pensar a los cubanos. Es un régimen que no permite ser juzgado y no admite el menor escrutinio de su propio pueblo”.

“El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desparecidos en el mar, millones de exiliados... su gran legado es la gente muriéndose en el mar, los asesinatos extrajudiciales, la falta absoluta de garantías”.

Finalizó diciendo que “esa revolución no la hizo la comandancia. El verdadero soberano, el pueblo cubano nunca eligió ese destino, la gente no eligió reemplazar una dictadura por otra”.