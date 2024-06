Los costes de las compañías aéreas van a batir un récord este año, ascendiendo a US$ 936,000 millones, según la Iata. Una de las causas principales es la factura del combustible, estimada en US$ 291,000 millones, equivalente al 31% de los costes operativos, sobre la base de un barril de queroseno a US$ 113,8. (Foto de Silas Stein / dpa / AFP).