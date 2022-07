Dos industrias distantes, pero equiparables en cifras, por que mueven masas y, por ende, dinero, son las del fútbol y la del reguetón. El reguetón es una industria que genera más de US$ 3,000 millones, según Ifpi; mientras que la del fútbol mueve US$ 4,172 millones.

Bajo ese contexto es que se ubican los personajes estrellas que se benefician de esos números, pero que, al mismo tiempo, son los que jalonan esas cifras por sus reconocimientos.

En el caso de la industria del fútbol los fichajes mundiales más destacables y que más acumulan riqueza por su profesión son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Robert Lewandowski. En la otra cancha, pero la de la música, se ubican personalidades como Daddy Yankee, que anunció su retiro musical este año; Wisin y Yandel; J Balvin; Maluma; Nicky Jam y Don Omar, este último también ya retirado de los escenarios, pero con una gran fortuna.

Así las cosas, surge la pregunta de, ¿quiénes acumulan más riqueza, los reguetoneros o los futbolistas?

Empecemos a descifrar por partes. En la industria del reguetón y según datos recopilados por el portal Celebrity Net Worth, Daddy Yankee es el cantante que más plata acumuló cantando música de este género, pues tiene un patrimonio neto de US$40 millones; a este le sigue el duo Wisin y Yandel que logran sumar algo menos de US$ 40 millones; continúan en la lista los colombianos J Balvin y Maluma, con US$ 20 millones y US$ 12 millones de valor neto, respectivamente; Nicky Jam, con US$6 millones y Don Omar con US$ 5 millones.

Por el contrario, en las canchas futboleras ruedan patrimonios como los de Lionel Messi, con US$ 600 millones de valor neto, siendo el de mayor riqueza entre sus colegas. Al argentino le sigue el actual jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo, con US$ 500 millones bajo su “colchón de oro”. Continua el brasileño Neymar con US$200 millones; sigue Kylian Mbappé, con US$150 millones; Mohamed Salah, con US$ 90 millones; y Robert Lewandowski, con US$ 85 millones.

Por lo que con estos números sobre la mesa, es indudable que, la industria del fútbol está mucho más consolidada y fuerte en términos de cifras, por ser un deporte universal. Por el contrario, el reguetón, al no ser una música conocida por toda la orbe, aún tiene muchas plazas por conquistar y, por ende, números.

