Hasta el próximo domingo 19 de junio se llevarán a cabo tres de las siete finales de la National Basketball Association (NBA), entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Hasta el momento se han disputado cuatro, mostrando así un empate de dos juegos a dos. Quien obtenga la mayor cantidad de encuentros dominados será el ganador de la competencia.

Las finales en las que han brillado estrellas como Stephen Curry, que le sigue los pasos a gigantes como Lebron James y Michael Jordan, han llevado a que esta liga sea de las más atractivas para aficionados e inversionistas.

Hoy, la NBA se sitúa en el mismo grupo de otros deportes que generan cientos de miles de millones de dólares, como National Football League, la Liga de Béisbol de los Estados Unidos y Canadá y la Premier League.

Muestra de su poderío económico se refleja en el valor de los principales equipos de dicha competencia, cuyo valor suma US$ 66,050 millones, además de ingresos por US$ 1,860 millones según cifras de Forbes con corte al cierre del año pasado. En ese periodo de tiempo, los valores promedio de los equipos aumentaron 4%, la ganancia más pequeña desde 2010.

El listado se encuentra liderado por los New York Knicks, cuyo valor estimado es de US$ 5,000 millones y unos ingresos por US$ 178,000 millones, cuyo dueño es Madison Square Garden Sports.

A este le siguen los Golden State Warriors, con un valor de US$ 4,700 millones, propiedad de Joe Lacob y Peter Guber, quienes a su vez han visto entrar a las arcas del equipo cerca de US$ 200 millones.

También figuran equipos como Los Angeles Lakers, con un valor de US$ 4,600 millones y de Jerry Buss Family Trusts; los Chicago Bulls, con US$ 3,300 millones y a cargo de Jerry Reinsdorft; Boston Celtics, con US$ 3,200 millones y de Wycliffe & Irving Grousbeck; Los Angeles Clippers, con US$ 2,750 millones y de Steve Ballmer; Brooklyn Nets, con US$ 2,650 millones y de Joseph Tsai; y Houston Rockets, con US$ 2,500 millones y de Tilma Fertitta.

En contraste, quienes ostentan un menor valor son los Memphis Grizzlies, con un valor de US$ 1,300 millones y de propiedad de Robert Pera; New Orleans Pelicans, con US$ 1,350 millones y de Gayle Benson; Minnesota Timberwolves, con US$ 1,400 millones y de Glen Taylor; Detroit Pistons, con US$ 1,450 millones y de Tom Gores; Orlando Magic, con US$ 1,460 millones y de DeVosFamily; y Charlotte Hornets, con US$ 1,500 millones y de Michael Jordan.

Según la misma revista estadounidense, el valor promedio del equipo aumentó a US$ 2,2OO millones, desde US$ 2,100 millones el año pasado, incremento que puso fin a una caída de tres años en los valores debido a las consecuencias económicas de la crisis de la vivienda. Este escenario coincide con el aumento en el valor de los equipos de béisbol y sigue la ganancia de 7% de la NFL.

