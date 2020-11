Por Mac Margolis

Cuando subió a la escena nacional a principios del año pasado, Juan Guaidó llenó de expectativas a los venezolanos. Joven, elocuente y serenamente confiado, era una cara nueva en un país con viejos problemas. Con los tradicionales líderes de la oposición en prisión, escondidos o en el exilio, Guaidó llevó el brío y el aparente poder internacional —el más vocal fue Donald Trump— a la lucha por restaurar la dañada democracia de la nación. Una imagen que se compartió ampliamente en ese momento mostraba a Guaidó parado frente a una bandera venezolana que flameaba al viento y blandiendo un retrato de Simón Bolívar, la musa de la rebelión latinoamericana.

¿Qué mostraría el retrato ahora? Dos años después, la estrella de Guaidó se ha atenuado. Es presidente solo de un Gobierno en la sombra con prestigio moral y poco más. Aunque unos 5 millones de venezolanos han abandonado el país, el presidente de facto, Nicolás Maduro, no avanza hacia ninguna parte.

El autócrata que va a tientas y a ciegas por el Palacio de Miraflores puede haber afectado la economía y la pandemia, pero Maduro controla suficientes palancas de poder para disputar las elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre y, por lo tanto, reemplazar a Guaidó en enero.

Guaidó, respaldado por Estados Unidos, la mayor parte de Europa y la Organización de Estados Americanos, ha denunciado las elecciones como una farsa. En su lugar, está presionando por un referéndum nacional paralelo que comenzará en línea el 5 de diciembre y se extenderá a algunos colegios electorales.

El punto muerto genera un problema para los angustiados insatisfechos de Venezuela, que han hipotecado sus esperanzas en Guaidó y sus partidarios maximalistas en Washington. Al no haber logrado sacar a Maduro del poder, los intransigentes de la oposición han ayudado a perpetuar una severa parálisis.

Casi dos años después del mandato en la sombra de Guaidó, Venezuela está tan cerca del colapso como lejos de la democracia. El producto interno bruto ha caído 65% desde el 2015, una de las diez mayores contracciones económicas de la historia, según el economista Francisco Rodríguez, director de la Fundación Petróleo por Venezuela. La producción de petróleo, la principal fuente de divisas, se ha desplomado de 1.2 millones de barriles por día en enero del 2019 a unos 350,000 o 360,000 barriles diarios (nadie lo sabe a ciencia cierta). El éxodo venezolano se ha convertido quizás en la peor crisis de refugiados que el hemisferio occidental haya conocido.

Ninguna de estas miserias es obra de la oposición. Sin embargo, su persistencia habla de una debacle táctica y política que ha socavado la fe internacional en la marca Guaidó. Considere las crecientes demandas legales de impacientes acreedores por miles de millones de dólares en activos petroleros. “El reconocimiento de Guaidó fue estratégico, basado en un Gobierno alternativo con un reclamo de legitimidad, y eso conduciría a un colapso y una transición democrática”, me dijo Rodríguez. “Ahora que no es así, hay una buena posibilidad de que la comunidad internacional piense que no habrá un Gobierno legítimo el próximo año”.

Washington ha agravado el fiasco, ya que su implacable política de “máxima presión”, que combina sanciones individuales y sectoriales, empuja al alto mando bolivariano a acoger a los malhechores. Los petroleros iraníes envían gasolina y alimentos a Venezuela a cambio de crudo de contrabando, mientras que Turquía compra oro venezolano de contrabando. China y Rusia, entretanto, han postergado amablemente las deudas venezolanas. Cuba, otro paria de EE.UU., ha puesto su equipo de inteligencia a disposición de Maduro, implícitamente como quid pro quo por petróleo venezolano.

Sin embargo, el callejón sin salida de la diplomacia ofrece a Venezuela y sus aliados democráticos la oportunidad de rescribir. Es probable que terminar con el punto muerto sobre Venezuela requiera un curso mucho más ecuménico, incluida una amplia conversación con los Gobiernos europeos y latinoamericanos, y posiblemente algunas alternativas desagradables que ni Guaidó ni los fundamentalistas en Washington han aprobado.

El dilema ha movilizado a organizaciones no gubernamentales, grupos de defensa y diplomáticos. El consenso generalizado es que después de haber sobrevivido a la intriga, las acusaciones penales y las oleadas de protestas, Maduro y su entorno chavista tendrán que ser persuadidos, no forzados. “Las sanciones no son un fin en sí mismas, sino instrumentos para llegar a algún resultado”, dijo Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina. Dados los fracasos de las políticas y la dureza de las sanciones, el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, tiene una apertura, y una considerable influencia, para tomar un camino diferente.

“Maduro, claramente, está buscando algún tipo de aterrizaje suave”, dijo Ramsey. Esa es una señal para un acuerdo. Por ejemplo, hacer que Maduro y su cúpula se hagan a un lado para dar paso a un Gobierno de transición con garantías para el sostenido papel del chavismo en la política, inmunidad judicial para objetivos de alto rango, y permiso de traslado para el exhombre fuerte a algún refugio seguro. “Parte del problema es que los militares han recibido señales equivocadas en los últimos años, sin garantías de preservación de los incentivos económicos”, agregó Ramsey. “La táctica hasta ahora de ‘Ustedes hacen el trabajo duro derrocando a Maduro y luego hablamos’, no ha funcionado”.

Una rápida victoria diplomática que podría traer buena voluntad a la mesa de negociaciones: Washington podría eximir a Venezuela de la prohibición de importar diésel, que alimenta el transporte público y la carga, cuya escasez ha agravado las dificultades.

Otros abogan por conversaciones multilaterales para negociar un pacto para la transición democrática que involucre a la red de aliados del Gobierno bolivariano: Cuba, Irán, Turquía, China y Rusia. Esa es la lógica detrás del Proceso 2024, una propuesta complicada de un grupo internacional de crisis de Venezuela que aboga por aprovechar “las relaciones interconectadas que deben abordarse adecuadamente para que cada Gobierno acepte apoyar cualquier resolución a los problemas en Venezuela”, según John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía entre Estados Unidos y Cuba.

Esta solución será difícil de aceptar. Cualquier acuerdo dejaría a Maduro en el cargo hasta el 2024, cuando expire su mandato constitucional, y luego presumiblemente le entregaría una tarjeta de salida de la cárcel y un boleto a Cuba.

Tampoco está claro cuán convincente será el desastre de Venezuela para una nueva administración en Washington que enfrenta emergencias competitivas, desde una economía devastada y la segunda ola de la pandemia hasta la restauración de una empañada reputación global de EE.UU.

Lo que es indiscutible, sin embargo, es que cualquier final en Venezuela requerirá paciencia, compromiso y fastidiosa diplomacia entre países ambiciosos con poco más que sus desconfianzas geopolíticas en común. Incluso entonces, no se sabe si Maduro se irá silenciosa o democráticamente. Pero Venezuela ya ha estado esperando suficiente a Guaidó.