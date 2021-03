El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la incorporación de tres nuevos billetes al cono monetario, equivalentes a 200,000, 500,000 y un millón de bolívares, que será el de más alta denominación, con un valor de 52 centavos de dólar, según la tasa oficial.

Los nuevos billetes comenzarán a circular “paulatinamente” desde el próximo lunes, según un breve mensaje del BCV en el que aseguran que “vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional”.

Actualmente, el billete de más alta denominación es el de 50,000 bolívares, unos dos centavos de dólar al cambio, por lo que el uso del papel moneda venezolano ha desaparecido de manera casi total en favor de las tarjetas.

Sin embargo, la economía venezolana atraviesa una dolarización transaccional de facto y, mayoritariamente, los precios aparecen denominados en la divisa estadounidense, cuando los comercios lo muestran.

Las tres nuevas especies monetarias tendrán en su anverso la imagen del Simón Bolívar, un diseño casi idéntico al que tienen los billetes que hoy están en desuso.

Los de 200,000 y 500,000 bolívares cuentan con la imagen del mausoleo del Libertador, integrado en el Panteón Nacional, mientras que el de un millón muestra en su reverso la imagen conmemorativa del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, decisiva en la Guerra de Independencia.

La última vez que se amplió el cono monetario fue en junio del 2019, cuando se incorporaron los billetes de 10,000, 20,000 y 50,000 bolívares, que entonces equivalían a US$ 1.62; US$ 3.25 y US$ 8.14, respectivamente.

En agosto del 2018, en Venezuela comenzó a circular un nuevo cono monetario, luego de que el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro ordenara eliminarle cinco ceros a la moneda nacional, el bolívar, que entonces se llamaba bolívar fuerte y pasó a llevar el apellido de “soberano”, como una medida con la que buscaba enfrentar la hiperinflación en la que vive el país desde noviembre del 2017.

En el 2008, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó otro proceso de reconversión monetaria que le quitó tres ceros a la moneda, con lo que pasó a llamarse bolívar fuerte.

Es decir, a la moneda actual, denominada oficialmente bolívar soberano, le han sido amputados ocho ceros.