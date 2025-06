El alto el fuego entre Irán e Israel está “en vigor”, afirmó este martes el presidente estadounidense Donald Trump poco después de maldecir a ambos países y de acusarlos de violar la tregua anunciada.

La tregua representaría una gran victoria política para Trump tras su arriesgada decisión de enviar bombarderos estadounidenses durante el fin de semana para atacar tres instalaciones nucleares en Irán que, según Israel y Estados Unidos, se utilizaban para construir una bomba atómica en secreto.

Según el presidente estadounidense la tregua consiste en un proceso gradual de 24 horas que debía comenzar alrededor de las 04H00 GMT del martes. Irán debía ser el primero en detener unilateralmente todas las operaciones y Israel haría lo mismo 12 horas después.

Este martes, en mensajes sucesivos, el republicano de 79 años publicó en su plataforma Truth Social: “¡El alto el fuego está en vigor!”.

“Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa (...). Nadie resultará herido”, aseguró Trump.

Minutos antes criticó a Irán y a Israel, aliado de Estados Unidos, por no respetar el alto el fuego.

Los dos países han “luchado durante tanto tiempo y tan duramente que no saben qué carajo están haciendo, ¿entienden eso?”, declaró Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca.

Irán violó el cese al fuego, “pero Israel también lo violó”, dijo Trump al partir hacia la cumbre de la OTAN en La Haya.

“Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale (a atacar) esta mañana”, enfatizó.

“Tengo que lograr que Israel se calme”, continuó. “Israel, tan pronto como alcanzamos el acuerdo salió y lanzó una carga de bombas como nunca antes había visto”.

Con su enfado público con Israel, Trump intenta convencer a su aliado para que retire los aviones de combate en tiempo real.

Los ataques de Israel han sido golpes demoledores del sionismo sobre la nación musulmana. (Photo by Eyad BABA / AFP)

Más temprano esa misma mañana, Trump había publicado en Truth Social: “ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS. SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!”.

Posteriormente, a bordo del avión presidencial Air Force One, declaró a periodistas: “Si hubiera (un cambio de régimen en Irán), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible”.

Un cambio de régimen, añadió, “lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”.

También anunció que China “puede seguir comprando petróleo de Irán”, en lo que se puede interpretar como un aligeramiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Teherán.

Israel ha bombardeado Irán desde el 13 de junio.

Estados Unidos se sumó al ataque con una misión el fin de semana contra el complejo nuclear subterráneo de Fordo y otras dos instalaciones.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump insistió en que la misión de bombardeo fue un éxito.

“Creo que ha sido completamente destruido”, declaró, y calificó de “escoria” a dos cadenas de televisión por informar que aún no está claro si la infraestructura nuclear iraní fue realmente desmantelada.

“¡IRÁN NUNCA RECONSTRUIRÁ SUS INSTALACIONES NUCLEARES!”, publicó por separado en Truth Social.