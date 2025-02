El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas.

“Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses.

El presidente estadounidense, Donald Trump (i), saluda al presidente francés, Emmanuel Macron (d), fuera del ala oeste de la Casa Blanca, en Washington, DC (EE.UU.), el 24 de febrero de 2025. (Francia) EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Trump sí vio factible que se acepte un alto el fuego. “Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto el fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto el fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo”, dijo.

El presidente estadounidense añadió que contempla ir a Rusia. “Si todo esto se arregla, lo cual creo que sucederá, seguro. El 9 de Mayo (día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial) no lo sé, creo que es bastante pronto, pero en el momento oportuno iré”, dijo.

¿Amigos y rivales?

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió este lunes, durante la reunión con su homólogo estadounidense, en la necesidad de una “paz sólida y duradera” para Ucrania, en un momento de tensión por la decisión de Washington de negociar directamente con Moscú para poner fin a la guerra.

“Nuestro objetivo común, claramente, es construir la paz, una paz sólida y duradera”, afirmó Macron en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Y esto es precisamente lo que vamos a debatir, porque tengo un gran respeto por el valor y la resistencia del pueblo ucraniano. Compartimos el objetivo de la paz, pero somos muy conscientes de la necesidad de contar con garantías para lograr una paz estable que permita estabilizar la situación”, añadió.

Macron se mostró cordial con Trump en el Despacho Oval, donde el estadounidense acaparó casi por completo las respuestas a la prensa durante media hora.

El mandatario francés aseguró que acudía a la reunión como un “amigo”, subrayando que ambos países han sido aliados durante siglos y que, además, mantiene una relación de “amistad personal” con Trump, con quien ha trabajado “muy bien” en el pasado, incluido su primer mandato (2017-2021).

En nombre de Europa, Macron afirmó que el continente está dispuesto a “dar un paso adelante para ser un socio más fuerte” en materia de defensa y seguridad, en línea con la petición de Trump, quien ha insistido en que los países europeos deberían aportar más fondos a Ucrania.

A pesar del tono cordial del encuentro, con sonrisas, apretones de manos y un Trump que aseguró “amar” el idioma francés, ambos líderes protagonizaron un pequeño desencuentro al final de la reunión cuando Trump dijo que Europa da a Ucrania su ayuda en forma de “préstamos” que luego recuperan.

Macron, tras tocarle levemente el brazo y hacer una ligera mueca, replicó: “De hecho, para ser franco, hemos pagado el 60%. Hemos pagado el 60% de la deuda total”. Explicó, además, que parte de los fondos europeos destinados a Ucrania provienen de los 30,000 millones de activos rusos congelados en Europa.

Trump se limitó a responder: “Si tú lo crees, a mí me parece bien”.

A pesar de que Trump ha afirmado que Estados Unidos ha proporcionado más ayuda a Ucrania que Europa, los datos reflejan lo contrario.

Los países europeos, incluida la Unión Europea, han destinado un total de 132,000 millones de euros, mientras que Washington ha asignado US$ 114,000 millones en asistencia total, que abarca ayuda humanitaria y militar. Sin embargo, Estados Unidos sí ha superado a Europa en la entrega de ayuda militar, según datos oficiales.

Acuerdo sobre recursos ucranianos

En paralelo, Ucrania se encuentra en la fase final de las conversaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo para dar a Washington una parte de los recursos naturales del país, según ha declarado la vice primera ministra, Olha Stefanishyna .

Ambas partes han estado inmersas en intensas negociaciones sobre el acuerdo que la administración Trump considera integral para su plan de mediar en un alto al fuego en la guerra de tres años de Rusia contra Ucrania.

El nuevo borrador está prácticamente acordado y Ucrania espera una respuesta de Estados Unidos, según una persona familiarizada con las conversaciones que pidió no ser citada, ya que las negociaciones se celebran a puerta cerrada.

Estados Unidos se comprometerá a una Ucrania “libre, soberana y segura” y a una “paz duradera” como parte del acuerdo, según se desprende de un borrador visto por Bloomberg. También acordará una “asociación de largo plazo” entre Washington y Kyiv, y señalará su intención de invertir en Ucrania, según el texto.

Camiones volquete transportan mineral de hierro excavado desde un tajo abierto de la mina de mineral de hierro Yeristovo y Poltava en Poltava, Ucrania.

Estados Unidos también dirá que quienes actuaron de forma adversa a Ucrania en la guerra no deben beneficiarse de su reconstrucción. El texto del acuerdo no estaba ultimado y aún podría cambiar, dijo una persona familiarizada con el asunto.

El presidente Volodímir Zelenski declaró a la prensa el domingo que Estados Unidos había retirado su exigencia de que Kyiv se comprometiera a pagar US$ 500,000 millones procedentes de la extracción de recursos a un fondo como forma de devolución de la ayuda estadounidense. Zelenski rebatió la cifra, afirmando que se acercaba más a los US$ 90,000 millones, e insistió en que el apoyo militar estadounidense debe formar parte de cualquier acuerdo.

“Las negociaciones han sido muy constructivas, casi todos los detalles clave están ultimados”, escribió Stefanishyna el lunes en un post en la plataforma de medios sociales X. “Esperamos que tanto los líderes de Estados Unidos como de Ucrania puedan firmarlo y refrendarlo en Washington lo antes posible para mostrar nuestro compromiso durante décadas”.

Se espera negociar un acuerdo adicional detallado que determinará cómo se creará y gestionará el fondo, dijo la persona. Ambas partes trabajarán en ello una vez que se firme el acuerdo actual, según la persona.

Inversión conjunta

Ucrania quiere invertir en el fondo junto con Estados Unidos a partes iguales, según declaró el lunes el primer ministro, Denys Shmyhal . El fondo incluiría los futuros ingresos de las empresas estatales, así como de la extracción de materias primas, añadió.

“Se trata de una contribución de Ucrania”, declaró Shmyhal en una conferencia organizada por la fundación del empresario Victor Pinchuk en Kyiv. “Por parte de Estados Unidos, habrá contribución en forma de dinero para seguridad, desarrollo económico, inversiones de capital, para infraestructuras”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, discutió los alcances del posible acuerdo en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, afirmando que Estados Unidos puede ayudar a impulsar a Ucrania hacia una “gran trayectoria de crecimiento”. En lugar de una garantía militar, Estados Unidos ofrece una “garantía de seguridad económica”, añadió.

Pero Zelenski ya ha rechazado el argumento estadounidense de que las empresas estadounidenses que hacen negocios en Ucrania servirían en sí mismas como una forma de garantía de seguridad.

Kyiv todavía añadió lenguaje relativo a las garantías formales de seguridad de Estados Unidos en el acuerdo de minerales a pesar de que Washington descartó esta opción, dijo la persona familiarizada con el asunto.

Con información de EFE y Bloomberg