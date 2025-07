El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que hoy martes comenzó el ultimátum de diez días que concedió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania.

“Diez días desde hoy” , se escucha decir a Trump a bordo del avión presidencial Air Force 1, que lo llevaba de regreso a Washington D.C. tras una visita a Escocia, durante una conversación con periodistas que le preguntaron sobre la reducción del plazo que había anunciado recientemente.

“No sé si afectará a Rusia, porque es evidente que quiere seguir con la guerra”, agregó.

Donald Trump aseguró que todavía no ha obtenido respuesta de Moscú, luego de haber acortado a 10 o 12 días el plazo dado al Kremlin. “No he recibido respuesta. Es una pena”, declaró a la prensa desde el Air Force One, en su vuelo de retorno a Estados Unidos tras una visita de varios días a Escocia.

Trump advirtió que, si Putin no muestra voluntad de paz en los próximos días, impondrá nuevas sanciones y aranceles a Rusia. (Foto: AFP)

Trump reiteró que el número de fallecidos en la guerra que Rusia mantiene en Ucrania se ha duplicado, razón por la cual busca poner fin al conflicto lo antes posible.

“Antes les decía que mueren 5 mil personas a la semana. Ahora mueren 7 mil, en su mayoría soldados ucranianos y rusos, pero también civiles por las bombas que les han caído encima”, sostuvo.

La posición del Kremlin

Durante su visita a Escocia este lunes, el presidente republicano anunció que acortaba a “10 o 12 días” el plazo originalmente fijado en 50 días para que su par ruso, Vladímir Putin, demostrara disposición a poner fin al conflicto. Además, volvió a advertir sobre posibles sanciones y aranceles secundarios ante lo que considera una “falta de compromiso” por parte del Kremlin.

“No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso”, dijo Trump, quien se mostró “decepcionado” con Putin porque, al término de las “cuatro o cinco” conversaciones telefónicas que han mantenido continúa los bombardeos “a ciudades, por ejemplo Kiev”.

El Gobierno ruso, por su parte, afirmó este martes que tiene conocimiento del nuevo ultimátum de Trump, aunque dejó claro que mantiene su intención de proseguir con la ofensiva militar.

“Tomamos nota de las declaraciones realizadas la víspera por el presidente Trump. La operación militar especial continúa”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días… Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país”, escribió el lunes el expresidente ruso Dmitri Medvédev, en su cuenta de X.

Con información de EFE.