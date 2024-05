Un estudio nacional, publicado el miércoles por el Center for Urban Economic Development de la Universidad de Illinois en Chicago, preguntó a los empleados estadounidenses sobre su bienestar económico, incluso si se habían saltado comidas, pasaban hambre o estaban preocupados por poder pagar la renta o la hipoteca.

El 53% de los encuestados informaron que habían experimentado una o más formas de inseguridad alimentaria en los tres meses anteriores y el 48% experimentó una o más formas de inseguridad habitacional. Los investigadores encontraron que los trabajadores que dijeron que se habían tomado tiempo libre no remunerado después de lesionarse en el trabajo eran más propensos a informar problemas para pagar sus cuentas.

“No es necesariamente que Amazon sea un caso atípico”, afirmó Sanjay Pinto, coautor del estudio junto con Beth Gutelius. Aun así, “ciertamente no están tomando la delantera en la creación de empleos que mantengan a las familias”.

Amazon ha sido criticada durante mucho tiempo por el trato que da a sus empleados, especialmente a aquellos que empacan y envían cajas en sus bodegas. Gran parte de las críticas se han centrado en las lesiones, las que superan la tasa de sus pares de la industria logística. Amazon se ha comprometido a hacer que sus bodegas sean más seguras, mediante la automatización de aspectos del trabajo que requieren movimientos repetitivos. Pinto y Gutelius examinaron las lesiones entre los empleados de Amazon en un informe publicado en octubre, antes de centrar su atención en la situación económica de los trabajadores.

La empresa con sede en Seattle es el segundo mayor empleador del sector privado en Estados Unidos después de Walmart Inc. Los investigadores calculan que Amazon representa alrededor del 29% de la mano de obra del sector de bodegaje de EE.UU. Como tal, la empresa desempeña un papel destacado a la hora de fijar los salarios y las condiciones laborales de un sector transformado por el comercio electrónico.

La encuesta en línea de 98 preguntas buscó a empleados de Amazon a través de publicidad en redes sociales, centrándose en bodegas y vecindarios que albergan instalaciones de la empresa. Los investigadores también realizaron controles de calidad para descartar las respuestas de personas que parecían no ser auténticas.

Un total de 1,484 trabajadores en 42 estados proporcionaron información suficiente para ser incluidos en los resultados. Para las partes relativas a la seguridad económica, el tamaño de la muestra osciló entre 1,306 y 1,472 encuestados. El margen de error fue de más o menos 2.5%. El trabajo fue financiado por la Fundación Ford, Oxfam America y la organización prolaboral sin fines de lucro National Employment Law Project.

Un tercio de los encuestados declaró haber recurrido a programas financiados por el Gobierno —principalmente cupones de alimentos o Medicaid— en los últimos tres meses. Esto coincide con un análisis realizado en 2020 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU., según el cual Amazon era uno de los mayores empleadores de personas que recibían asistencia alimentaria en nueve estados que proporcionaron datos.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada después de la publicación de la encuesta el miércoles temprano. En respuesta a la publicación de la entrega anterior de la encuesta, un portavoz de la empresa desestimó el informe, afirmando que “no es un ‘estudio’, sino que una encuesta hecha en las redes sociales, por grupos con un motivo oculto”.

El empleado medio de Amazon en EE. UU. ganó US$ 45,613 en 2023, frente a los US$ 41,762 del año anterior, dijo la compañía en un informe presentado el mes pasado. La empresa dice que a los empleados de almacenamiento y transporte se les paga más de US$ 20,50 la hora, en promedio. La encuesta —que se realizó entre abril y agosto de 2023 y excluyó a los gerentes— muestra que la mayoría de los encuestados informó salarios de US$ 16 a US$ 20 la hora.

Alrededor del 65% de los trabajadores que ingresan a Amazon ganan más de lo que ganaban en su empleo anterior, según muestra la encuesta. Y el mismo porcentaje de trabajadores reporta haber recibido un aumento mientras trabaja en la empresa. Ascender en las bodegas de Amazon, que son similares a una línea de ensamblaje, es más difícil: solo el 13% de los trabajadores informaron haber recibido un ascenso en la empresa, según los datos de la encuesta.

Los encuestados que se incorporaron a Amazon procedentes de otra empresa tenían más probabilidades de haber trabajado anteriormente en preparación y servicios de alimentos, ventas y fabricación.

“La historia de Amazon es una triste historia del declive de las expectativas de los trabajadores estadounidenses respecto a su empleador”, afirma Gutelius, coautora del estudio e investigadora de larga data de la logística y el trabajo en bodegas.