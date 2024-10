Para las elecciones uruguayas del 27 de octubre, se esperaba una participación masiva: superó el 90% en las anteriores elecciones del país, una de las más altas del mundo. En conjunto, Sudamérica es la región con mayor participación electoral. Esto se debe a que, de los 530 millones de personas obligadas a votar en todo el mundo, 343 millones viven en Sudamérica.

Otras partes del mundo democrático observan con interés. Las mayorías en Alemania, el Reino Unido y Francia dicen que el voto debería ser obligatorio. En Estados Unidos la idea gusta menos, pero tanto Barack Obama como Donald Trump son partidarios de ello (Trump pareció pedirlo en un mitin el 6 de octubre). Sudamérica muestra lo que representa para las democracias. La participación del electorado es mayor y, a menudo, más representativa. Los beneficios para la democracia son menos claros, y hay sorprendentes inconvenientes.

Empecemos por la participación. En Uruguay y Bolivia suele superar el 90%. En Argentina, Brasil, Ecuador y Perú ronda el 80%. A escala mundial, el voto obligatorio aumenta la participación un promedio de 15 puntos porcentuales. Cuando Chile puso fin a su larga historia de voto obligatorio en 2012, la participación se desplomó, para volver a dispararse cuando lo reintrodujo en 2022. Los chilenos volvieron a votar en las elecciones municipales obligatorias los días 26 y 27 de octubre.

El voto obligatorio aumenta la participación, sobre todo entre los votantes jóvenes y los de bajos recursos. Por ejemplo, se calcula que en Argentina tiene el doble de efecto en la participación de los votantes con menor nivel educativo que en la de los votantes con mayor nivel educativo. Sin embargo, las reglas importan. En Brasil, el voto obligatorio atrae a más gente rica; las multas son pequeñas, pero los castigos por no acudir a votar en varias ocasiones incluyen la imposibilidad de obtener un nuevo pasaporte. Esto preocupa más a las personas de la alta sociedad que a los habitantes de las favelas.

El uso del voto obligatorio también cambia el comportamiento de los partidos políticos. En Estados Unidos, los partidos gastan miles de millones en llamativos anuncios para motivar a sus seguidores a ir a votar; muchos preferirían centrarse más en programas de políticas públicas. El trabajo de Shane Singh, de la Universidad de Georgia, sugiere que eso es exactamente lo que ocurre cuando el voto es obligatorio. También muestra que el voto obligatorio en Argentina disminuye la práctica de la “compra de votos”, por la que se paga en efectivo a los votantes para que se decanten por un candidato concreto.

El voto obligatorio parece tener efectos más allá de la campaña. Cuando Venezuela lo abolió a principios de la década de 1990, la desigualdad, que había estado disminuyendo, aumentó bruscamente. John Carey y Yusaku Horiuchi, del Dartmouth College, sugieren que el aumento se produjo porque los pobres de Venezuela perdieron la representación política que el voto obligatorio había contribuido a garantizar anteriormente (también existen pruebas fuera de Sudamérica. En Australia, tras la introducción del voto obligatorio a principios del siglo XX y el aumento de la participación, la proporción de votos a favor del Partido Laborista aumentó en casi diez puntos porcentuales, y el gasto en pensiones se disparó).

Sin embargo, muchos otros beneficios esperados del voto obligatorio son más discretos. Uno de ellos es la idea de que, al verse obligados a votar, los ciudadanos estarán mejor informados sobre los temas. En Brasil, el voto obligatorio motiva a la gente a ver las noticias por televisión, pero hay pocas pruebas de que aumente el conocimiento de los temas allí o en cualquier otro lugar. Las pruebas de que los votantes perciben a los gobiernos como más legítimos debido a la alta participación del voto obligatorio son decepcionantes.

También hay problemas evidentes. Muchos votos son en blanco o nulos. Las personas que están descontentas con la política los emiten con tanta frecuencia que en Argentina se conocen como “voto bronca”. Otros tienen la práctica de cerrar los ojos y tachar la boleta electoral. En Brasil, alrededor del 8% de los votantes admite haber emitido votos válidos pero aleatorios para las elecciones presidenciales. De manera preocupante, el voto aleatorio puede reducir las posibilidades de que se elija al candidato preferido por la mayoría.

No solo es difícil encontrar pruebas de una mayor legitimidad, sino que los investigadores están divididos sobre si el voto obligatorio aumenta la satisfacción con la democracia. Singh ha descubierto que los votantes reacios de Argentina, que ya suelen estar descontentos con la democracia, se sienten aún menos satisfechos cuando se les obliga a votar.

No obstante, el voto obligatorio es popular en gran parte de la región. Alrededor del 70% de los uruguayos lo apoyan. Los chilenos eran menos partidarios en 2012 pero, luego de poner a prueba el voto voluntario y ver cómo la participación caía en picada, ahora se muestran más entusiastas. La mayoría de los argentinos también está a favor. Los brasileños, que no ven con buenos ojos la política, están marginalmente en contra.

Incluso en Uruguay el voto obligatorio no se impone de manera uniforme. Las elecciones legislativas y presidenciales son obligatorias y reñidas. En el caso de las presidenciales, se prevé una segunda vuelta entre Álvaro Delgado, candidato de centro-derecha, y Yamandú Orsi, de la coalición de izquierda. Pero el 27 de octubre los electores también se pronunciarán sobre dos referéndums constitucionales. Uno de ellos, que hace caso omiso de las tendencias demográficas, reduciría cinco años la edad de jubilación y aumentaría los pagos. Los mercados, temiendo un desastre fiscal, han estado vendiendo pesos.

Sin embargo, los uruguayos no están obligados a votar en los referéndums; quien no vote (pero sí lo haga en las contiendas obligatorias) se contabilizará como un no. Eso hace mucho menos probable un desplome de la edad de jubilación. Si fracasa, es de esperar que ninguno de los principales candidatos, que apoyan el voto obligatorio pero se oponen al cambio de las pensiones, cuestione la legitimidad de la votación.