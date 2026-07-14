El panel de tres jueces de Nueva York dijo el lunes que un tribunal inferior se equivocó al concluir que los demandantes se habían basado en evidencia científica defectuosa para sostener que Tylenol aumentaba el riesgo de trastornos del desarrollo en los bebés.

El panel devolvió el caso a la instancia inferior para que continúe el proceso, al considerar que el tribunal había “excedido su discreción” al excluir el testimonio de tres expertos.

En 2023, una jueza federal de Manhattan impidió que 500 demandas contra Kenvue, una empresa escindida de Johnson & Johnson, avanzaran a juicio.

La reactivación de esos casos supone un revés para Kenvue, que probablemente enfrentará miles de nuevas demandas y podría tener que desembolsar miles de millones de dólares para resolverlas, según estimó Bloomberg Intelligence en marzo.

La decisión “reivindica la evidencia científica que nuestros clientes han presentado desde el comienzo”, dijo Ashley Keller, abogado de los demandantes. “La Corte de Apelaciones coincidió en que los análisis de nuestros expertos sobre la abundante investigación que vincula la exposición prenatal al acetaminofén con trastornos del neurodesarrollo son confiables. Esperamos presentar esa evidencia ante un jurado”.

Kenvue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. El tribunal, que no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones, señaló que la jueza sí tenía autoridad para excluir a otros dos expertos propuestos por los consumidores.

La administración Trump avivó la controversia en septiembre pasado, al vincular Tylenol con el autismo e instar a las mujeres embarazadas a evitar su consumo. El presidente Donald Trump pidió a sus seguidores: “no lo tomen”.

La acusación sacudió el campo de la medicina materna, ya que ese popular analgésico durante mucho tiempo ha sido considerado seguro y el tratamiento de elección para aliviar el dolor y la fiebre durante el embarazo. Numerosos estudios y una revisión sistemática no han encontrado evidencia de que ese medicamento de venta libre cause autismo, discapacidad intelectual o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Pese a la controversia política en torno a Tylenol, Kimberly-Clark Corp. siguió adelante con la adquisición de Kenvue por US$ 40,000 millones. Al anunciar la operación, la empresa dijo que había evaluado cuidadosamente todos los riesgos legales asociados con la transacción. Se espera que la compra se complete más adelante este año.

En diciembre de 2023, la jueza federal Denise Cote determinó que los expertos de los demandantes no habían logrado demostrar un vínculo entre Tylenol y el autismo, el trastorno por déficit de atención o la hiperactividad.

Concluyó que los expertos utilizaron métodos científicos poco confiables para sostener que el analgésico provoca esas afecciones. Conforme a la legislación federal, los jueces actúan como filtros para impedir que avancen casos sustentados en la llamada “ciencia basura”.

Sin embargo, el lunes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. sostuvo que el tribunal “excedió su función de control” al excluir a tres de esos expertos. El panel señaló que los especialistas utilizaron metodologías estándar y ofrecieron “interpretaciones aceptables de la evidencia científica en un ámbito en el que los científicos pueden, y de hecho, discrepan sobre la respuesta definitiva a la cuestión de causalidad que están evaluando”.

El caso es Rutledge v. Walgreen, 24-916, Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. (Manhattan).