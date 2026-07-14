Johnson & Johnson Tylenol brand pain reliever pills are arranged for a photograph in Hastings on Hudson, New York, U.S., on Tuesday, Jan. 14, 2020. Johnson & Johnson is scheduled to release earnings figures on January 22.
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Agencia Bloomberg
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Un tribunal federal de apelaciones reactivó las demandas que acusan a Kenvue Inc. de ocultar los presuntos riesgos de que Tylenol pueda causar autismo en niños cuyas madres tomaron ese analgésico de venta libre durante el embarazo, en una controversia que ha sacudido a la comunidad médica.

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