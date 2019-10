Esta semana Nicolás Maduro anunció un aumento del salario mínimo en Venezuela de 40,000 a 300,000 bolívares (150,000 bolívares se reciben en efectivo y los otros 150,000 en bonos de alimentación), lo que significó un alza de 650%. Sin embargo, ni de lejos esta alza lo convierte en el salario mínimo más alto de América Latina.

Si bien una variación de 650% es enorme porcentualmente, el monto no es significativo ni representativo para el venezolano y tampoco para el resto de la región. ¿Por qué?

El diario La República de Colombia hizo el ejercicio de pasar a dólares los salarios mínimos (en sus monedas locales) de los principales países del continente. Utilizó Oanda, el conversor de moneda en línea para conocer las cifras.

Pese al incremento que representa este nuevo decreto anunciado por Maduro, Venezuela sigue siguiendo el país con el salario mínimo más bajo de América Latina.

Esto, sin contar que pese al anuncio no se tiene certeza de cuándo entrará a regir el alza o si afectará a más de cuatro millones de personas que reciben pensiones homologadas al salario mínimo en el país.

Los 300,000 bolívares que empezarán a recibir mensualmente los venezolanos equivalen a US$ 15. La cifra solo se acerca a Cuba, un país cuyo panorama político es cercano al venezolano, pues la isla también atraviesa una crisis económica y el pasado mes de julio, su presidente Miguel Díaz-Canel, autorizó un aumento del salario mínimo y lo fijó en 400 pesos cubanos, que equivale a US$ 16.

Haití con US$ 67 y Nicaragua con US$ 122 son los otros dos países en donde se pagan los sueldos mínimos más bajos de la región. Como se ve, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua no solo tienen los salarios mínimos más bajos de la región sino que también sus economías han sido destruidas por los regímenes que los gobiernan.

Los diez que más pagan

Del otro lado, tenemos a los países con los salarios mínimos más altos de la región. Lidera ese grupo Costa Rica con US$ 520 mensuales.

Otras economías estables de la región como Chile y Uruguay también pagan los salarios mínimos más altos de la región. Un salario mínimo en Chile es de US$ 420 mientas que en Uruguay de US$ 398.

En Ecuador, un caso particular donde la moneda de circulación es el dólar estadounidense, el salario mínimo es de US$ 394 mensuales, lo que le permite ubicarse con el cuarto país con el mayor salario mínimo de la región.

Perú también se ubica en el grupo de los diez países que pagan el salario mínimo más alto de América Latina. Con S/ 930, que equivalen a US$ 273 mensuales, es el noveno país de la región de los 20 analizados en donde más se paga salario mínimo.

(*) Elaborado en base al artículo “Venezuela lidera entre los países de América Latina con el salario mínimo más bajo” de La República de Colombia