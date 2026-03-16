Trabajadores buscan mineral en una mina de tungsteno, operada por Trinity Metals Group, al noroeste de Kigali, Ruanda, el viernes 23 de mayo de 2025. Fotógrafo: Kang-Chun Cheng/Bloomberg
Trabajadores buscan mineral en una mina de tungsteno, operada por Trinity Metals Group, al noroeste de Kigali, Ruanda, el viernes 23 de mayo de 2025. Fotógrafo: Kang-Chun Cheng/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Las restricciones para la exportación y la mayor demanda militar están presionando el suministro de un metal clave utilizado en armas y semiconductores, y motivando un alza en los precios a niveles récord.

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