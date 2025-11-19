Los hinchas saltaban el miércoles sin parar en un centro comercial de Willemstad, todos uniformados con la camisa azul con detalles amarillos. Pancartas, cornetas de aire y banderas para celebrar la primera clasificación de Curazao al Mundial 2026.

Curazao se convirtió el martes en el país más pequeño en clasificar a la cita en Norteamérica, en una frenética y última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

“Bosnan a saka nos kara!”, grita una joven hincha esta frase en papiamento que significa “¡Nos hacen sentir orgullosos!”. Lleva una estrella pintada en el rostro.

Un empate 0-0 ante Jamaica en Kingston le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo B del clasificatorio.

“Esto me hace sentir increíble, increíble porque somos el país más pequeño que ha llegado a la Copa del Mundo”, exclama a la AFP otro aficionado. “¡Vamos a mostrarle al mundo que somos pequeños, pero grandes de corazón!”.

La escena se repitió en bares y restaurantes de la capital de Curazao. En una avenida de Willemstad, un hincha celebró con fuegos artificiales.

“No me lo esperaba porque pensaba que Jamaica era un equipo fuerte. Pero lo logramos, finalmente lo logramos”, celebró otra fanática casi sin aliento.

La eliminatoria de la Concacaf otorgó tres billetes para los líderes de los grupos (Panamá y Haití, además de Curazao), y dos cupos para la repesca a los dos mejores segundos (Jamaica y Surinam).

Quinta selección caribeña en un Mundial

Estos dos últimos países conocerán el jueves a sus rivales en las semifinales del repechaje internacional (Bolivia o Nueva Caledonia), cuyos vencedores se enfrentarán a Irak o República Democrática del Congo por dos boletos al Mundial.

La competición llenó de ilusión a selecciones más modestas, que vieron en la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá —clasificadas por ser anfitrionas— una oportunidad histórica para acudir al Mundial.

Curazao -país autónomo perteneciente al Reino de Países Bajos- ocupaba normalmente los últimos puestos de la región hasta hace apenas una década.

Se convierte ahora en la quinta selección caribeña que llega al Mundial después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.