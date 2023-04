El pasado 9 de marzo, hasta el 10 de mayo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), abrió una convocatoria junto a la escuela de negocios Westfield Business School, donde aquellos interesados podrán aplicar a 25 becas del 50%, en programas de la maestría (MBA) o Executive MBA.

Asimismo, los primeros diez candidatos seleccionados tendrán un apoyo financiero adicional de US$ 4,000.

El MBA y Executive MBA están dirigidos para toda la región, en la cual también se incluye Perú.

Cabe resaltar que ambos programas se dictarán 100% en español, tendrá una duración de 16 meses y se dictará bajo la modalidad a distancia. Por tal motivo, las personas que estén trabajando, podrán llevar su maestría junto con su labor profesional con completa flexibilidad.

Rafael Cárdenas, director académico de la escuela de negocios, dio mayores detalles de esta convocatoria junto a la OEA.

“La invitación es para toda la región y queremos que profesionales de Perú que quieran acceder a esta beca, se animen a postular. Es importante resaltar que al egresar de Westfield Business School se obtiene doble titulación y se puede homologar en su país de origen. Asimismo, en la última versión del Ranking FSO nuestra institución fue seleccionada dentro de los 20 mejores MBA a distancia de habla hispana”.

Las postulaciones se pueden realizar mediante la página: https://westfield.zoholandingpage.com/becas-oea-2023/, y son aplicables para junio del presente año. Los alumnos seleccionados se conocerán el 29 de mayo y las clases comenzarán el 29 de junio.

En cuanto a los precios de los programas: el Executive MBA, dirigido a personas con más de 8 años de experiencia profesional, tiene un costo de US$ 18,000 el cual, con la beca de la OEA, queda en US$ 9,000; y el MBA, que exige 2 años de experiencia profesional, cuesta US$ 15,000, que, con la beca, queda en US$ 7,500.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.